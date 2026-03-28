La Consar vuole chiudere in bellezza con Pineto

Non poteva esserci partita più bella da giocare e da vivere sugli spalti nell’ultima giornata di regular season del campionato di A2. La Consar Ravenna, quarta in classifica con 52 punti, affronta domani pomeriggio alle 18 al Pala De Andrè la capolista Abba Pineto, che di punti ne ha 55, con la certezza del quarto posto ma con la consapevolezza che, vincendo, potrebbe scalare qualche posizione, anche se serve lo scivolone di almeno una delle due formazioni appaiate al secondo posto, ovvero Brescia e Prata impegnate in trasferta. Si gioca domani anche per l’accesso alla Supercoppa del 5 aprile, poiché la prima in regular season andrà a sfidare Pineto, vincitrice della Coppa Italia, ma se quest’ultima chiuderà in vetta, a giocarsi il trofeo sarà la seconda classificata. Ecco perché per tutte e quattro le compagini il turno di domani conta doppio. Ma a prescindere dai conti a tavolino, già il fatto di essere arrivati a questo punto è un tangibile riscontro della stagione disputata da Goi e compagni, per il terzo anno di fila nel gruppo delle prime quattro.

Contro un’Abba reduce da cinque vittorie di fila e andata sempre a punto nel girone di ritorno, a parte il match di Macerata, la squadra di Valentini risponde con una serie aperta di quattro successi consecutivi, cinque negli ultimi sei match disputati, e con un livello di condizione fisica e mentale e di qualità di gioco tornati quelli dei primi due mesi di campionato, quando Ravenna inanellò otto vittorie di seguito. “Questa è di sicuro una gara che può essere considerata una prova generale dei play off – spiega il centrale della Consar Filippo Bartolucci – ed è una partita che può farci capire ulteriormente a che punto e a che livello siamo arrivati. Non stiamo a guardare gli altri: sappiamo che per migliorare il quarto posto non basta solo una nostra vittoria. Pensiamo a noi e poi vedremo a fine gara in quale posizione avremo terminato e quale avversario andremo ad affrontare nei playoff. All’interno del gruppo ci sono fiducia, entusiasmo, la giusta carica sapendo di affrontare un avversario forte, di qualità, che ha dimostrato con i fatti il suo valore. Da parte nostra c’è anche un desiderio di rivincita avendo perso con Pineto le due partite giocate in stagione, una delle quali è stata la semifinale di Coppa Italia a cui tenevamo parecchio. Stiamo bene e siamo pronti ad affrontare questa sfida sapendo di contare sul sostegno e il tifo del nostro pubblico”. Il Pala De Andrè potrà essere un fattore determinante per spostare l’ago della bilancia dalla parte di Ravenna. Prevista una bella e colorata cornice di pubblico: saranno presenti i ragazzi e le ragazze del settore giovanile della società che, in occasione delle precedenti gare interne, hanno accompagnato in campo il saluto delle due squadre, e sono attesi oltre cento tifosi da Pineto. Per Bartolucci c’è anche una sfida personale da coronare al meglio: il centrale oggi è secondo a pari merito con Fall con 69 muri vincenti nella classifica di specialità, a tre muri dalla vetta occupata dal centrale di Aversa Mattei. “Ho dato un’occhiata anche io a questa classifica – ammette – e non nego che mi piacerebbe molto chiudere al primo posto ma l’interesse e l’obiettivo della squadra vengono prima del traguardo personale. Cercherò di garantire ai compagni un buon lavoro a muro ma il tutto nell’ottica della squadra”.

L’iniziativa per Agebo La società ravennate ha inoltre deciso di riproporre l’iniziativa di solidarietà “Porta un pupazzo lancialo per un sorriso”, che ottenne un buon successo quando fu lanciata nel periodo natalizio. Come l’altra volta si chiede di portare al Pala De Andrè un pupazzo nuovo o in buono stato e di lanciarlo in campo al momento dell’annuncio da parte dello speaker. Tutti i pupazzi verranno poi raccolti e saranno portati nei giorni successivi ad Agebo (Assistenza genitori e bambini ospedalizzati) che li distribuirà ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna.