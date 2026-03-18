La Consar stasera vuole dimostrare chi è la più forte

Tre punti dividono la Consar Ravenna dalla capolista Prata di Pordenone che condivide con Pineto la leadership del campionato di serie A2.

Tre punti sono in palio stasera nella sfida del PalaDeAndrè tra i giallorossi e i friulani. Tre punti pesantissimi che possono in qualche modo cambiare il corso della stagione dei ravennati, iniziata benissimo, proseguita con qualche difficoltà e che ora vede ancora una volta Ravenna pronta a giocarsi un posto al sole, o forse “il” posto al sole per eccellenza, a tre turni dalla fine.

A proposito di momenti difficili, quello in corso sembra essere il momento peggiore per la squadra friulana che arriva al PalaDeAndrè reduce da tre sconfitte consecutive, arrivate quando tutto sembra filare via liscio per un Prata che ora deve fare i conti con le inseguitrici e potrebbe anche dover mollare una prima posizione che un mese fa appariva quasi certa. Ma la serie A2 è così, imprevedibile e piena di sorprese.

Per comprendere il valore delle due squadre in campo un dato è sufficiente: sono le due formazioni che per più tempo sono state in testa alla classifica di A2 nelle ultime due stagioni: Prata 29 giornate, 15 per Ravenna: nessuno ha saputo fare meglio delle due squadre che oggi si affrontano con l’obiettivo di chiudere questa giornata infrasettimanale in testa (logicamente Pineto permettendo).

«E’ molto bello essere a questo punto del campionato con questa classifica - osserva l’alzatore Antonino Russo - giochiamoci fino in fondo tutte le nostre possibilità e poi vedremo in quale posizione concluderemo la regular season. Siamo in una sorta di anticipo di play-off: siamo in ballo e balliamo fino in fondo. Non facciamoci ingannare dalle tre sconfitte di fila di Prata: da due anni lotta al vertice è una squadra collaudata, esperta, forte: anche loro sono consapevoli dell’importanza della partita. Noi dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, come abbiamo saputo fare domenica a Catania».

Secondo l’alzatore ravennate, che è uno specialista del fondamentale, contro i friulani sarà determinante la battuta. «Loro batteranno forte, lo sappiamo, perché hanno bocche da fuoco potenti e sarà importante ricevere bene. Ma anche noi dai nove metri proveremo a metterli in difficoltà».

Ravenna potrebbe scendere in campo coin la formazione di domenica scorsa con Russo in regia, l’opposto Dimitrov, i centrali Bartolucci e Ciccolella, le bande Valchinov e Zlatanov e il libero Goi. Difficile che Prata cambierà qualcosa rispetto al suo assetto consueto: Alberini sarà il regista con Gamba, che ha smaltito il problema fisico, nel ruolo di opposto. I centrali sono Katalan e Scopelliti, mentre in banda giocano Terpin e il polacco Ernastowicz, con Benedicenti nel ruolo di libero. La partita è in programma alle 20, diretta gratuita sulla piattaforma streaming Dazn, arbitri Marconi di Pavia e Sumeraro di Roma.