La Consar soffre ma raccoglie tre punti con Cantù (3-1)

CONSAR RAVENNA – CAMPI REALI CANTU’ 3 - 1
CONSAR RAVENNA: Valchinov 12, Canella 7 Russo 6, Zlatanov 13, Bartolucci 14, Dimitrov 21, Gottardo, Goi (L). NE: Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello, Gabellini, Asoli (L). All: Valentini
CAMPI REALI CANTU’: Ivanov 5, Tadic 6, Taiwo 4, Meschiari 16, Martinelli 1, Candeli 5, Pertoldi 8, Maletto 6, Bianchi, Butti (L) NE: Moscatelli, Bonacchi. All: Zigoni
PARZIALI: 25-16, 23-25, 25-11, 25-21
ARBITRI: Roberto Russo di Savona e Michele Marotta di Prato
SPETTATORI 1.216, incasso 5.326
NOTE: Durata set: 24’, 31’, 21’, 27’(tot. 1h 43’). Consar: Battute vincenti 9, battute sbagliate 12, muri 19, errori 10, attacco 45% ricezione 59% Campi Reali: Battute vincenti 4, battute sbagliate 18, muri 5, errori 7, attacco 38%, ricezione 45%.
MVP: Bartolucci
La Consar Ravenna conferma il pronostico e supera per 3-1 una Campi Reali Cantù, giunta in Romagna priva dei suoi opposti Penna e Quagliozzi, ma mai doma.