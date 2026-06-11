La Consar si rinforza con il centrale Berger

Ancora dal Brescia giunge il secondo volto nuovo della prossima Consar. Il Porto Robur Costa 2030 comunica l’ingaggio del centrale Martin Berger. Nato a Brunico il 3 aprile 2003, è cresciuto nel Trentino Volley, club a cui appartiene, e con cui ha vinto uno scudetto e una Champions League. Ceduto in prestito in A2, ha disputato due stagioni piene prima a Macerata, dove ha messo a segno 215 punti con 62 muri, che lo hanno collocato al quarto posto della classifica in questo fondamentale, e poi a Brescia. Con la leonessa ha totalizzato 253 punti, con 53 muri e 18 ace. “A Ravenna punto ancora a migliorarmi soprattutto sotto l’aspetto tecnico – spiega il neo ravennate – potendo portare avanti un lavoro specifico con un coach come Valentini, di cui mi hanno parlato molto bene. Così come ho ottime notizie sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua serietà e sulla qualità del progetto che sta portando avanti. Per me quella di Ravenna è una bellissima opportunità per crescere e per disputare un’altra stagione ai vertici della A2”.

Sia con Macerata che con Brescia Berger è stato avversario della Consar. “E in quelle partite ho avuto conferma di quanto già sapevo: Ravenna è una città che trasuda pallavolo, ha una grande storia, ha formato e lanciato tanti ragazzi che poi hanno fatto una e stanno facendo una bella carriera. Penso di essere arrivato nel posto giusto per accompagnare le ambizioni della squadra e le mie personali. Ho avuto la fortuna di crescere in una realtà come Trento che mi ha trasmesso alcuni valori e mi ha inculcato entusiasmo, motivazione, abitudine a stare ad alto livello ogni giorno. Ed è quello che vorrei mettere a disposizione della mia nuova formazione, dove ritrovo con piacere Cominetti che è stato mio compagno di squadra nell’ultimo campionato”.