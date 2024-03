La Consar si prende i tre punti che voleva e giovedì debutta ai play-off (0-3)

Pineto-Consar Ravenna 0-3 (23-25, 23-25, 25-27)

PINETO: Satangelo 24, Basso 4, Di Silvestre 5, Paris 3, Nikacevic 5, Panciocco 7, Sorgente (libero 1), Pesare (libero 2), Frac, Mignano, Jeroncic 2, Loglisci 3, N.e. Msatfi, Marolla. All.: Douglas Silva.

CONSAR: Mancini 1, Mengozzi 8, Bovolenta 16, Bartolucci 8, Orioli 15, Benavidez 2, Goi (libero), Russo, Feri 2, Grottoli. N.e. Chiella, Rossetti, Falardeau, Menichini. All.: Bonitta.

ARBITRI: Turtù e Grassia.

NOTE. Durata set: 27’, 29’, 31’. Totale: 1h 39’. Battute vincenti: Pineto 4, Ravenna 5. Battute sbagliate: Pineto 16, Ravenna 11. Muri: Pineto 7, Ravenna 6. Errori: Pineto 9, Ravenna 6.

Missione compiuta. Con tre set vinti in volata, la Consar espugna Pineto e conquista il quarto posto finale del campionato di A2, un piazzamento conquistato in solitaria per la prima volta già all’undicesima giornata del girone d’andata dopo il successo casalingo con Reggio Emilia. Giovedì 28 marzo, la squadra di Bonitta affronterà gara 1 dei playoff ospitando al Pala de Andrè (alle 20) la Tinet Prata. Il 3-0 finale è il sigillo finale ad una stagione che ha visto la Consar protagonista: 17 vittorie complessive, quattro posizioni in più rispetto all’annata scorsa, chiusa all’ottavo posto, e soprattutto 13 punti conquistati in più.

Vincere a Pineto non è stato facile per Goi e compagni. Pur salva e senza assilli di classifica, l’Abba ha dato fondo a tutte le sue energie e sostenuta da un ottimo Santangelo (24 punti per l’opposto, con due ace, tre muri e un 63%), ha reso impegnativa la gara della Consar. Bravi Goi e compagni a mantenere lucidità, continuità e convinzione in tutti e tre i set, trovando tante soluzioni in attacco (per Bovolenta e Orioli 31 punti complessivi) e al centro (Mengozzi e Bartolucci, 8 punti a testa, e percentuali elevatissime).