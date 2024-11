La Consar si misura col Brescia degli ex per restare in vetta

Il tour de force della Consar prosegue al Pala De Andrè dove per il big match dell’ottava giornata arriva il Consoli Sferc Brescia, squadra che occupa la seconda posizione con due punti in meno rispetto ai 17 fin qui conquistati dalla squadra di Valentini. Partita complicata per la formazione ravennate che di gare di questo tipo ne ha giocate diverse nell’ultima fase e che arriva dalla splendida rimonta di Aversa che ha messo in risalto soprattutto la capacità di soffrire della Consar, capace su un campo difficilissimo di rimontare da 0-2 e di vincere ai vantaggi del tie break un incontro interminabile.

Le due squadre in campo oggi finora hanno sempre mosso la classifica, a conferma di una grande continuità di rendimento in questo primo scorcio di stagione. «Siamo alla vigilia di una partita importante contro una squadra costruita per grandi obiettivi – commenta il coach della Consar, Antonio Valentini - con giocatori di esperienza in tutti i reparti, il cui valore non lo scopriamo certo noi. E’ uno scontro al vertice, è vero, ma credo che dal nostro punto di vista sia una partita come le altre per cercare di avvicinarci agli obiettivi che ci siamo dati. La affronteremo senza pressione e senza timori, con la mente leggera. Il percorso che stiamo facendo mi piace e ci piace ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto».

Brescia può contare su nomi di primissimo livello per la categoria, fra cui tre ex che da queste parti sono ricordati con un pizzico di nostalgia. In particolare lo schiacciatore Giacomo Raffaelli, che a Ravenna ha giocato per tre stagioni e con la maglia giallorossa ha conquistato la Challenge Cup ad Atene, ma anche Oreste Cavuto, un passato anche in giallorosso prima della lunga e vincente esperienza come prima riserva a Trento, e il centrale Alex Erati, protagonista nella stagione della retrocessione. «Arriviamo a questa sfida con una buona e intensa settimana di allenamento. Possiamo aspettarci una partita lunga visto che noi fin qui abbiamo giocato tre tie break e loro quattro - conclude Valentini - e siamo preparati per stare tanto in campo. Credo che comunque sarà una gara bella da vedere e quindi mi auguro di trovare al Pala De Andrè un bel po’ di pubblico in più perché credo non rimarrà deluso dalla qualità del match che potrebbe venire fuori».

Ravenna, che deve fare ancora a meno del secondo libero Pascucci, infortunato, schiererà Russo in cabina di regia, Guzzo nel ruolo di opposto. Le bande sono Tallone ed Ekstrand e i centrali Canella e Copelli. Il libero sarà come sempre Goi. Brescia, guidato da Roberto Zambonardi, risponderà con Tiberti in cabina di regia, l’opposto Yordan Bisset nel ruolo di opposto, i centrali Eratik e Tondo, entrambi con un passato in Superlega, mentre gli schiacciatori sono Cominelli e Cavuto, uomo di grande esperienza. Il libero è Hoffer, anche lui per più stagioni nella massima serie. Si gioca alle 18 al Pala De Andrè (diretta streaming su Volleyballworld.tv), arbitrano Jacobacci di Pellestrina e Giglio di Trento.