La Consar si mette in moto con Valentini alla guida

Le prime sedute in palestra sono in programma domani, ma la campanella di inizio anno per la Consar suona questa mattina. Ad eccezione di Hampus Ekstrand e Manuel Zlatanov, impegnati con le rispettive nazionali, questa mattina i tesserati di Ravenna si raduneranno per sottoporsi alle visite mediche di rito. Alle 17, invece, il primo impegno ufficiale della stagione, con la presentazione al Ristorante Il Molinetto: nel corso dell’incontro, la società presenterà la prima squadra e gli obiettivi della nuova annata. Dovrebbe essere presente anche Marco Bonitta, la cui partenza per gli Usa (dove allenerà la nuova franchigia di Austin che prenderà parte al campionato professionistico femminile a stelle e strisce) è prevista per ottobre.

Proprio Bonitta ha scelto il suo successore, Antonio Valentini, che alla vigilia del raduno ha detto: «Da qui a inizio campionato, ci attendono sei settimane piene di preparazione necessarie per conoscerci, per capire i sistemi di lavoro e per tracciare il percorso da seguire durante la stagione».

Il lavoro in palestra inizia da domani: pesi o nuoto al mattino, sedute di volley al pomeriggio: «La squadra mi piace, c’è il giusto mix tra giocatori di livello per la A2 e giovani interessanti. Dobbiamo lavorare tanto ma anche con serenità, sapendo che sotto il profilo tecnico e fisico ci sono tutti gli elementi per cercare di ottenere un posto nei play-off».

Primi due test con il Delta Group Porto Viro: il 14 settembre in Veneto e il 21 settembre a Ravenna.

