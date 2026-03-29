La Consar si arrende a Pineto e chiude quarta (1-3)

CONSAR RAVENNA – ABBA PINETO 1 - 3
CONSAR RAVENNA: Russo 2, Zlatanov 15, Bartolucci 10, Dimitrov 19, Valchinov 7, Canella 10, Gottardo 1, Iurlaro 1, Ciccolella 3, Bertoncello, Goi (L), Asoli (L). NE: Giacomini, Gabellini. All: Valentini
ABBA PINETO: Catone, Allik 5, Trillini 9, Krauchuk 17, Di Silvestre 13, Zamagni 3, Larizza 1, Rascato 4, Castagneri 2, Suraci 6, Morazzini (L), Pesare (L) NE: Calonico. All: Di Tommaso
PARZIALI: 23-25, 19-25, 25-20 – 22-25
Arbitri: Dario Grossi di Roma e Marco Pazzaglini di Roma
Spettatori 1.832, incasso 8.597
NOTE: Durata set: 29’, 28’, 26, 28’ (tot. 1h 51’). Consar: Battute vincenti 3, battute sbagliate 18, muri 10, errori 10, attacco 46% ricezione 52% Abba: Battute vincenti 7, battute sbagliate 18, muri 7, errori 6, attacco 47%, ricezione 56%.
MVP: Krauchuk
In un Pala De André gremito la Consar Ravenna si arrende per 3-1 alla capolista Abba Pineto ed in virtù degli altri risultati chiude la regular season in quarta posizione.