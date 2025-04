La Consar ripartirà dal talento di Zlatanov

Poco più di una settimana dopo il termine di una stagione discreta ma con alcuni errori di valutazione, come la scelta di Ekstrand per schierarlo di banda e la tenuta a bagnomaria di Zlatanov troppo prolungata anche se in parte non priva di buon senso, per la Consar è già il momento di pensare al prossimo campionato di A2.

Con alcuni indizi significativi. Il secondo è che, a meno non intervenga pesantemente qualcuno degli sponsor contattati a suo tempo in vista di una possibile salita in Superlega, il budget non sarà ancora una volta eccezionale (nella stagione appena conclusa non era sul podio dell’A2). Il primo, però, è fondamentale, perché si tratta della permanenza a Ravenna di Manuel Zlatanov.