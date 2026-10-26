La Consar reagisce alla grande e sbanca con autorità Porto Viro (0-3)

PORTO VIRO 0

CONSAR RAVENNA 3

PORTO VIRO: Tiozzo 5, Sperotto 2, Grottoli 6, Sperandio 4, Cantagalli 17, Klobucar 9, Morgese (libero 1), Lamprecht (libero 2), Zaghetto, Brondolo, Chiloiro 2. N.e. Pegoraro, Tassoni, Milan. All.: Bologna

CONSAR RAVENNA: Dimitrov 15, Erati 6, Cominetti 13, Russo 7, Pierotti 11, Berger 8, Goi (libero). N.e. Iurlaro, Ciampi, Giani, Capiozzo, Asoli, Fabbri. All.: Valentini

ARBITRI: Angelucci e Cruccolini.

PARZIALI: 22-25, 20-25, 30-32.

NOTE. Durata set: 28’, 30’, 47’. Totale 1h45’. Battute vincenti: Porto Viro 1, Ravenna 4. Battute sbagliate: Porto Viro 11, Ravenna 20. Muri: Porto Viro 7, Ravenna 10. Errori: Porto Viro 7, Ravenna 11.

La risposta, fragorosa, arriva subito e vale tre punti pesanti. La Consar cancella lo 0-3 del debutto con Grottazzolina e passa con lo stesso punteggio sul campo del Porto Viro, al termine di una partita chiusa con un finale da batticuore.

A guidare il riscatto è un Antonino Russo di altissimo spessore: lucido nella distribuzione, incisivo anche in prima persona, l’alzatore dà ritmo e varietà alla manovra romagnola. Ravenna trova risposte da tutti i suoi attaccanti e soprattutto la tenuta necessaria per resistere alle insidie di un terzo set che rischia di riaprire tutto.