La Consar Ravenna riceve Catania per l’ottava vittoria di fila

Forte di una striscia, tuttora aperta, di sette successi consecutivi, e del primato in solitudine in classifica con sette punti in più rispetto alla stagione passata, la Consar Ravenna non vuole certo fermarsi e anzi punta ad alimentare i suoi numeri sontuosi, nel match casalingo di domenica pomeriggio, alle 18, contro lo Sviluppo Sud Catania (diretta gratuita sulla piattaforma streaming Dazn e differita martedì 16, alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna). Il club siculo è il frutto della trasformazione estiva della vecchia Saturnia Acicastello nel nuovo progetto sportivo voluto sull’isola dall’ex presidente dell’OmiFer Palmi, Giuseppe Carbone. Con un organico rivoluzionato quasi per intero, affidato al confermato coach Paolo Montagnani, Catania sta disputando un campionato sull’altalena, con cinque vittorie, tra cui quella contro Brescia, e quattro sconfitte e un sesto posto con 14 punti, che la tiene ben dentro la zona playoff.

“Siamo consapevoli di dover affrontare una partita impegnativa – dice con realismo l’alzatore della Consar Antonino Russo – perché Catania è una squadra esperta, che gioca bene a pallavolo e che ha due bocche da fuoco molto solide e pericolose come Basic e l’opposto Nwachukwu. Verrà a Ravenna per giocarsi la sua partita, senza particolari pressioni”. I numeri dicono che proprio in attacco potrebbe decidersi la sfida visti i numeri di rilievo marcati fin qui dagli attesi protagonisti. In casa Consar il duo Zlatanov-Dimitrov ha messo insieme 302 punti (157 per il 17enne schiacciatore e 145 per l’opposto bulgaro), mentre i bomber di Catania rispondono con un bottino di 323 punti (180 per l’opposto nigeriano, terzo nella classifica dei punti fatti, e 143 per il 30enne francese). La Consar potrà mettere in campo anche la solidità del suo muro, fondamentale in cui guida la classifica a squadre con 105 blocks vincenti, e l’efficacia del suo servizio: 59 fin qui gli ace messi a segno. “Dovremo scendere in campo con il giusto atteggiamento – riprende Russo – e mettere pressione a Catania a muro e in battuta. Poi vogliamo far valere la forza del fattore campo, sfruttando il sostegno e il tifo del nostro pubblico”.

In occasione di questa gara, si rinnova la collaborazione tra il Porto Robur Costa 2030 e la Fondazione Telethon, i cui volontari domani saranno presenti al Pala De Andrè con un banchetto per la vendita dei Cuori di cioccolato. Il ricavato andrà a finanziare la ricerca scientifica di base sulle malattie genetiche rare e a sviluppare nuove terapie. In tutta Italia, nel 2024 la raccolta fondi di Telethon ha superato i 69 milioni.