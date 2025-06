La Consar Ravenna raddoppia i bulgari: a Valchinov si aggiunge Dimitrov

Le cose cambiano in fretta sul mercato, anche del volley. La Consar Ravenna, partito Guzzo in direzione Cuneo, pareva indirizzata a proseguire sulla strada dell’opposto italiano e in particolare su quella che avrebbe riportato Giulio Pinali a Ravenna. L’obiettivo, invece, è cambiato, tanto che Pinali si è accasato a Porto Viro, quindi nella prossima A2 a Ravenna l’opposto sarà straniero.

Dopo Samuil Valchinov, a Ravenna arriva un altro bulgaro. Si tratta di Hrystian Dimitrov, nato nel 1999 a Varna e proveniente dal Sarroch. In Italia si è già visto due campionati fa con Fano e quattro stagioni fa con la maglia dell’Energy Parma. A Fano, Dimitrov arrivò nel dicembre 2023 e vinse i playoff di serie A3, mentre anche nella stagione precedente sbarcò in Italia, a Parma, a campionato iniziato. L’arrivo di Dimitrov, probabile ma non ancora definito, figurerà alla voce acquisti del mercato Consar assieme al ritorno di Filippo Bartolucci. Già visto a Ravenna nel 2023-2024 proveniente da Grottazzolina, Bartolucci ha giocato lo scorso campionato in A2 ad Acicastello e torna alla Consar per sostituire Copelli. Vista la partenza anche di Grottoli, all’appello, per completare il roster affidato alle mani di Valentini manca ancora un centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA