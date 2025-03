La Consar Ravenna dice addio ai sogni promozione

Emma Villas Siena-Consar Ravenna 3-2

EMMA VILLAS: Cattaneo 14, Trillini 9, Nelli 31, Randazzo 14, Ceban 5, Nevot 3, Araujo, Bonami (L). NE: Melato, Alpini, Santilli, Pellegrini, Coser (L). All: Graziosi

CONSAR RAVENNA: Tallone 21, Copelli 8, , Guzzo 21, Vukasinovic 6, Canella 2, Russo 5, Grottoli 3, Feri, Zlatanov 6, Selleri, Bertoncello, Goi (L) NE: Pascucci (L). All: Valentini

PARZIALI: 22-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13

Arbitri: Rosario Vecchione di Salerno e Mariano Gasparro di Agropoli

MVP: Nelli

NOTE: Durata set: 26’, 27’, 33’, 33’, 25’ (tot.21h 24’). Emma Villas: Battute vincenti 8, battute sbagliate 22, muri 10, errori 16, attacco 50%, ricezione 66%. Consar: Battute vincenti 3, battute sbagliate 19, muri 10, errori 13, attacco 55% ricezione 67%

Sfuma ad un passo dal sogno la vittoria della Consar, che cede per 3-2 a Siena e deve abbandonare definitivamente le speranze di promozione in Superlega. La sconfitta in esterna sul campo della Emma Villas Siena sancisce l’eliminazione dal campionato della squadra di coach Antonio Valentini. Match tirato fino all’ultimo quello tra toscani e romagnoli che le ha viste chiudere i quattro set in parità: 2-2. La Consar si aggiudica il primo (22-25) e il quarto (21-25); i padroni di casa il secondo (25-20) e il terzo (25-23).

Sarà il tie break a decretare la vincitrice: con il definitivo 15-13 Siena continua il suo cammino in campionato, mentre Ravenna chiude così la sua stagione.

Magra consolazione per il club ravennate sarà la Coppa Italia, competizione nella quale sono ancora in corsa pronti a dire la loro.