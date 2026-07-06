La Consar Ravenna completa il roster con Fabbri e Capiozzo

La Consar Ravenna ha completato l’organico che disputerà il prossimo campionato di A2, il cui calendario sarà resi noto da Legavolley il prossimo 16 luglio, nell’ultima giornata di Volley Mercato. Nella prima squadra allenata da Antonio Valentini entrano due giovani di ottime prospettive provenienti dall’inesauribile settore giovanile del club. Si tratta degli schiacciatori Leonardo Capiozzo e Simone Fabbri. Entrambi sono reduci da un finale di stagione che li ha visti insieme nelle finali nazionali Under 20 e nella Junior League conclusa al quarto posto.

Capiozzo, 20 anni, nato a Cesena il 24 febbraio 2006, ha scalato le varie categorie giovanili e negli ultimi tre anni ha effettuato la preparazione pre-campionato della prima squadra e con essa ha partecipato a numerosi allenamenti. “Dopo otto anni di attività nel settore giovanile di Ravenna corono un sogno: quello di entrare stabilmente nel gruppo della prima squadra – dice – che già comunque ho conosciuto e frequentato. Non me l’aspettavo perché sembrava dovessi andare via, poi invece a fine stagione coach Valentini mi ha chiamato per dirmi che voleva inserirmi in prima squadra. Non cedo l’ora di iniziare, di allenarmi e giocare a un livello più alto. Vorrei che la pallavolo, oltre che una passione, diventasse per me un lavoro. È un obiettivo che inseguo da quando ho iniziato: so che qui ho tutte le condizioni per crescere e migliorarmi”.

Anche Simone Fabbri, 18 anni, nato a Ravenna il 10 dicembre 2007, figlio d’arte, in quanto suo padre Gianluca si è spinto fino alla A2 in carriera, si è formato pallavolisticamente nella cantera giallorossa e nella scorsa stagione ha giocato il campionato di serie C con la Pietro Pezzi. “Quando Valentini mi ha detto che avrei fatto parte del roster la mia reazione è stata di sorpresa, di grande emozione. In quel momento mi sono sentito felice come non mai. So che mi viene data una splendida opportunità di migliorare, crescere e imparare all’interno di un gruppo pieno di grandissimi giocatori e di ottimi ragazzi”.

L’estate di Fabbri è scandita dagli impegni con la nazionale di beach volley nei vari collegiali di preparazione ai campionati europei che si disputeranno dal 3 al 7 settembre a Battipaglia. Proprio venerdì scorso, il 18enne schiacciatore ha vinto a Marina di Ravenna il titolo italiano di beach volley Under 20 in coppia con Matteo Iurisci, ottenendo anche il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. “Vittoria importante e di prestigio che mi ha permesso di chiudere al meglio la settimana di collegiale. Lunedì 13 ne inizia un altro. Spero di fare parte di una delle tre coppie che saranno formate per gli Europei – rivela -: sarebbe il modo migliore per chiudere la mia estate e arrivare con ancora più carica ed entusiasmo nel gruppo della prima squadra”.