La Consar punta molto su Ekstrand, primo svedese nella storia di Ravenna

Si avvicina l’esordio in campionato della Consar di Antonio Valentini, che ha costruito il nuovissimo roster insieme a Marco Bonitta. L’ex tecnico, che ha fatto le veci di direttore sportivo nell’estate ravennate, poco dopo la prima partita di campionato partirà per gli Stati Uniti dove inizierà l’avventura nella nuova lega professionistica Usa sulla panchina della formazione di Austin, nella quale avrà l’indimenticata ex Teodora, Stacy Sykora, come assistente.

Ekstrand e Bertoncello

Tra le doti lasciate dal tecnico ravennate c’è sicuramente Manuel Zlatanov, sbarcato a Ravenna con al collo la medaglia d’oro ai Mondiali Under 17 e anche e soprattutto con appuntato sul petto il titolo di mvp della rassegna iridata. Appare davvero impossibile che il giovane figlio d’arte non debba essere titolare in questa Consar, probabilmente in banda con Hampus Ekstrand, primo svedese nella storia del volley ravennate, con esperienze italiane in A1 a Taranto: «A Ravenna - spiega lo svedese - ho trovato davvero una famiglia, conoscevo già questa Ravenna perché qui giocò Karch Kiraly, il miglior giocatore del mondo ed è un onore essere qui. Quella che sta per iniziare è la terza stagione in Italia dopo le due in Superlega a Taranto: ultimamente ho giocato diverse partite con la mia nazionale con buoni risultati, ma il livello italiano è migliore».

La prima uscita per la Consar è prevista domani a Porto Viro in un test con orario ancora da definire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA