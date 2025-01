La Consar prepara la rivincita. Guzzo: “A Porto Viro agguerriti”

In una settimana caratterizzata da alcune notizie ufficiali, come l’addio di Marco Bonitta dallo staff, vista l’impossibilità di seguire la squadra dagli Usa, e dal sogno di rinforzare con Checco Recine i propri ranghi nei play-off promozione prima di accasarsi all’Allianz Milano la prossima stagione, la Consar Ravenna ha proseguito in palestra il suo lavoro in vista del match di domani a Porto Viro. In caso di vittoria da tre punti in Veneto, i romagnoli primi della classe potranno attendere con curiosità il risultato del big-match tra Prata di Pordenone e Brescia, poi valuteranno se il campionato proseguirà con una fuga a due insieme a Brescia, nel caso di vittoria dei lombardi in Friuli, oppure se la fuga sarà solo della Consar, qualora i bresciani perdessero in casa del Prata.

Quello che è certo è che la Consar è una squadra in salute e lo ha dimostrato la vittoria per 3-1 contro Prata di domenica scorsa, che ha portato ad 8 consecutivi i successi dei romagnoli. Tommaso Guzzo, opposto della formazione ravennate però è guardingo in vista della sfida di domani: «Sicuramente a Porto Viro ci aspettiamo una partita delicata perché i veneti in casa giocano un’ottima pallavolo e dovremo stare attenti, cercando di mantenere il ritmo del match sempre alto».

Porto Viro viene da quattro sconfitte consecutive e vorrà ribaltare questo trend negativo partendo proprio dalla gara casalinga contro la Consar. Insieme a Brescia, i veneti sono infatti gli unici ad aver superato Ravenna al Pala De André per 3-2 nella gara di andata il 31 ottobre, mentre in casa hanno saputo infliggere un sonoro 3-0 a Prata ed un 3-1 ad AciCastello, ma nelle ultime due gare casalinghe si sono dovuti arrendere per 3-2 con Cantù e per 3-1 contro Cuneo. Nonostante la prima posizione in classifica Tommy Guzzo continua a predicare calma: «Non guardiamo alla classifica ma ad una partita per volta. E’ inutile correre troppo avanti: occorre concentrarsi su ogni singola sfida domenicale come se fosse una finale. Per noi la gara di Porto Viro sarà una rivincita perché dovremo ribaltare la sconfitta subita all’andata, quindi avremo più motivazioni per scendere in campo agguerriti».

Il match tra Delta Group Porto Viro e Consar Ravenna si giocherà domani alle ore 19 al palasport veneto e sarà arbitrato da Michele Marotta e Giovanni Antonio Marigliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA