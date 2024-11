La Consar piazza la rimonta vincente

Palmi-Consar Ravenna 1-3

PALMI: Gitto 2, sperotto 7, Maccarone 6, Corrado 3, Sala 12, Benavidez 22, Donati (libero), Mariani, Iovieno, Carbone 6, Laurence, Guastamacchia 5. N.e. Prosperi Turri, Concolino. All.: Radici.

CONSAR: Copelli 11, Tallone 16, Canella 8, Ekstrand 9, Russo 10, Feri 10, Goi (libero), Bertoncello 2, Zlatanov, Selleri. N.e. Mirabella, Grottoli, Roselli. All.: Valentini.

ARBITRI: Armandola, Manzoni.

PARZIALI: 25-22, 19-25, 19-25, 20-25.

NOTE: Durata set: 27’, 25’, 28’, 29’. Totale 1h 49’. Battute vincenti: Palmi 1, Ravenna 8. Battute sbagliate: Palmi 18, Ravenna 15. Muri: Palmi 10, Ravenna 11. Errori: Palmi 12, Ravenna 5.

Più forte della sfortuna, che aveva tolto di mezzo l’opposto Guzzo colpito in extremis dall’influenza, la Consar espugna con un sofferto ma meritato 3-1 il campo del fanalino di coda Palmi e difende il primo posto in classifica riscattando così la sconfitta subìta giovedì sera conto Porto Viro.

Prova di squadra incoraggiante per i ravennati che, senza il loro punto di riferimento in attacco hanno faticato molto nel primo set ma poi hanno cambiato marcia dal secondo parziale in poi e sono riusciti a portare a casa un successo molto importante per morale e classifica.

La Consar deve rinunciare all’opposto Guzzo e Valentini schiera Feri nello starting seven. L’equilibrio nel primo set, dura fino all’8-8, quando Sperotto con un ace dà il via al break dei padroni di casa che dominano la parte centrale e volano sul 18-12, facendo leva sulla buona prova dell’ex di turno Benavidez e approfittando anche degli errori della formazione romagnola. La Consar prova a reagire ma la squadra di casa resiste e riesce ad avere la meglio per 25-22.

Ravenna riordina le idee in un avvio di secondo parziale all’insegna dell’equilibrio: ritrovano ricezione e muro e si portano avanti 13-10 ma Palmi è lì e con l’ace di Maccarone torna sotto sul 13-12. I romagnoli non si perdono d’animo, tengono bene il cambio palla e, nel finale, dilagano affidandosi agli attaccanti di punta Tallone ed Ekstrand fino al 25-18 che sancisce il pareggio.

L’avvio del terzo parziale si gioca ancora sul filo dell’equilibrio con le due squadre a rincorrersi reciprocamente: il primo break è della Consar che si porta sul 13-11 ma viene raggiunta da un’attacco dell’ex benavidez sul 14-14. Sono i due centrali giallorossi Copelli e Canella a firmare il break che, di fatto, decide il set, mandando Ravenna sul 21-16. I romagnoli tengono il cambio palla e si impongono con il punteggio di 25-19.

Dura molto meno l’equilibrio in avvio del quarto set con Ravenna che opera il primo strappo sul 10-7 e poi aumenta progressivamente il vantaggio fino al 16-12. A quel punto ci pensa Russo con un triplo ace a spegnere le speranze di rimonta dei padroni di casa (21-13). Palmi risale fino al 24-20 e poi si deve arrendere all’attacco Feri che chiude il match (25-20).

