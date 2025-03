La Consar passa 2-3 a Macerata e trova Siena ai play-off

Macerata-Consar Ravenna 2-3 (25-23, 25-22, 26-28, 22-25, 13-15)

MACERATA: Marsili 3, Valchinov 10, Ottaviani 10, Fall 10, Klapwijk 26, Berger 12, Gabbianelli (libero), Pozzebon, Ichino 7, Ferri 1, Dimitrov 3. N.e. Sanfilippo, Palombarini. All.: Castellano.

CONSAR: Vukasinovic 14, Guzzo 26, Tallone 12, Canella 11, Russo 2, Grottoli 8, Goi (libero), Copelli, Selleri, Zlatanov 3, Bertoncello, Feri. N.e. Pascucci. All.. Valentini.

ARBITRI: Marotta e Grossi.

NOTE. Durata set: 29’, 29’, 31’, 26’, 16’. Totale: 2h 11’. Battute vincenti: Macerata 7, Ravenna 10. Battute sbagliate: Macerata 28, Ravenna 20. Muri: Macerata 4, Ravenna 5. Errori: Macerata 7, Ravenna 9.

Un’altra grande rimonta della Consar, che risale dal 2-0 per Macerata e risale fino al 2-3 che però non migliora la sua classifica. I ravennati terminano una regular season da incorniciare con il terzo posto. Ravenna ora si tuffa nei play-off promozione dove nei quarti affronterà Siena con l’eventuale bella in casa.