La Consar non esce dal tunnel e perde anche il secondo posto

PINETO-CONSAR RAVENNA 3-1

PINETO: Catone 1, Zamagni 10, Trillini 10, Krauchuk 11, Di Silvestre 16, Allik 12, Morazzini (libero), Castagneri. N.e. Schianchi, Larizza, Rascato, pesare, Suraci, Calonico. All.: Di Tommaso.

CONSAR RAVENNA: Dimitrov 13, Canella 6, Bartolucci 10, Russo 4, Zlatanov 17, Valchinov 16, Goi (libero), Gottardo, Iurlaro, Giacomini, Bertoncello. N.e. Gabellini, Asoli, Ciccolella. All.: Valentini.

ARBITRI: Jacobacci e Marconi.

PARZIALI: 25-23, 23-25, 25-23, 25-12.

NOTE: Durata set: 36’, 350, 350, 23’. Totale 2h 09’. Battute vincenti: Pineto 6, Ravenna 7. Battute sbagliate: Pineto 8, Ravenna 23. Muri: Pineto 5, Ravenna 10. Errori: Pineto 9, Ravenna 15.

Si chiude con la terza sconfitta consecutiva il girone di andata della Consar Ravenna che si vede scavalcata proprio all’ultimo dal Pineto al secondo posto in classifica, al termine di uno scontro al vertice che per tre set su quattro ha mantenuto le aspettative della vigilia offrendo spettacolo, qualità tecnica e tattica ed emozioni, prima che la Consar staccasse definitivamente la spina nel quarto parziale lasciando via libera agli abruzzesi. Troppi i complessivi 38 errori in quattro set commessi, soprattutto al servizio, da una Consar che ha fatto leva in particolare sugli attaccanti di banda per scardinare il gioco spumeggiante dei padroni di casa che arrivavano da quattro successi di fila. In parte la squadra di Valentini è riuscita a mettere in difficoltà Pineto ma non è bastato per portare a casa qualche punto.