La Consar in casa non si sblocca e la vera... Rinascita è quella ospite

CONSAR RAVENNA-LAGONEGRO 1-3
CONSAR: Russo 4, Pierotti 12, Berger 8, Dimitrov 27, Cominetti 16, Erati 12, Ciampi, Iurlaro, Goi (L). Ne: Capiozzo, Fabbri, Asoli (L). All: Valentini.
LAGONEGRO : Koci 15, Tognoni 7, Penna 21, Armenante 17, Balestra 12, Cottarelli 2, Mouchilas 1, Catinelli, Fortunato (L) NE: Salvador, Chinello, Caletti (L). All: Kantor.
PARZIALI: 25-20, 22-25, 22-25, 23-25.
NOTE: durata set: 31’, 29’, 36’, 37’ (tot. 2h 15’). Consar: Battute vincenti 7, battute sbagliate 6, muri 7, errori 7, attacco 42% ricezione 55% Rinascita: Battute vincenti 6, battute sbagliate 7, muri 12, errori 6, attacco 45%, ricezione 54%. Spettatori: 742, incasso 3.885 euro.
La Consar cede anche nel secondo incontro casalingo a cospetto di una Rinascita Lagonegro orchestrata a meraviglia del regista Cottarelli e con una perfetta correlazione muro-difesa, dimostrando di meritare il primo posto in classifica.