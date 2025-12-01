La Consar ha messo la quinta e si ritrova capolista solitaria

Dopo il poker, la Consar cala anche un full d’assi e con il successo a Sorrento porta a cinque le vittorie consecutive e si ritrova sola al comando, in attesa del big-match di mercoledì sera al Pala De André contro Brescia (ieri vincente solo al tie-break con Macerata, mentre Prata ha perso proprio al quinto set a Pineto). Nonostante qualche incertezza nel finale del secondo set, recuperato e vinto dagli avversari dal 22-24 al 27-25 dopo aver annullato due set ball ai romagnoli, la partita di Sorrento non è mai stata in discussione, con una netta superiorità di Russo e compagni, che sono andati in doppia cifra con ben quatto giocatori. Solita sontuosa prova per il giovanissimo Zlatanov, capace di chiudere a terra 23 punti, di cui ben 4 a muro, attaccando con il 53% e ricevendo metà dei palloni di squadra al 57% di positività. Ottime prove anche per i due bulgari, l’opposto Dimitrov e lo schiacciatore Valchinov, che hanno chiuso rispettivamente con 16 e 15 punti, 2 muri per entrambi ed una positività superiore al 50% in attacco. Solita regia ispirata per Russo che giocava in casa, essendo nato 21 anni fa a Vico Equense, capace di sfruttare al meglio anche i suoi centrali, mandando Bartolucci in doppia cifra con 12 punti, di cui 2 a muro, ed esaltando un Canella quasi perfetto con 9 punti e l’80% in attacco. «Siamo molto contenti del risultato – esordisce proprio il centrale Andrea Canella, alla sua seconda stagione a Ravenna – perché sapevamo che non sarebbe stato affatto facile in un campo così caldo, oltretutto contro una squadra che veniva da alcuni risultati positivi».

Canella è stato protagonista anche lo scorso anno di una partenza sprint con la Consar. Come spiega le cinque vittorie consecutive e il momento magico della squadra? «Penso non ci siano segreti per queste cose. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre capacità quindi, fino a quando sfrutteremo al meglio questi fattori, stando molto concentrati, tutto sarà più semplice e i risultati arriveranno».

Questa settimana ci sarà poco riposo, infatti la Consar sarà chiamata mercoledì sera alle 20.30 al Pala De André all’importante match casalingo contro Brescia. «Sarà sicuramente una bella partita da giocare – conclude il centrale di Abano Terme – sappiamo che loro hanno un organico per arrivare fino in fondo e combattere per la promozione, ma noi dovremo affrontare la partita come tutte le altre, senza pensare troppo a chi c’è dall’altro lato della rete, ma pensando a giocare la nostra migliore pallavolo».

Brescia è una vera e propria corazzata, allestita per fare il grande salto, mancato per un soffio nella finale dei play-off della scorsa stagione. In regia tra gli ospiti ci sarà una lieto ritorno a Ravenna, quello dell’ex Filippo Mancini, che rivaleggia con il palleggiatore della Consar, Russo, nella classifica dei migliori battitori del torneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA