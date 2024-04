La Consar ha finito la benzina troppo presto

La Consar si interroga dopo la sconfitta per 3-1 rimediata a Grottazzolina in gara1 della semifinale play-off. A cercare di spiegare l’andamento del match ed i perché di questa battuta d’arresto dopo la bella prova di domenica scorsa contro Prata, è il tecnico ravennate Marco Bonitta che analizza così l’incontro: «Nel primo set abbiamo approcciato molto bene la gara – esordisce il tecnico – ed anche nel secondo parziale, seppur siamo stati sempre dietro, abbiamo avuto alcune occasioni importanti nel finale che potevano sfruttare meglio per portarci sul due a zero. Questo non avrebbe significato che potevamo vincere, perché stavamo finendo la benzina, che poi abbiamo esaurito da metà del terzo set, commettendo troppi errori in battuta, fondamentale che ci aveva tenuto in partita fino a quel momento. Grottazzolina è cresciuta molto dal secondo set in poi e ci ha messo alla frusta – conclude Bonitta – le parti si invertiranno in garadue e dovremo essere bravi noi a ritrovare le energie nervose giuste per allungare la serie».

Tra i protagonisti di questi play-off della Consar c’è anche Alexandros Raptis, lo schiacciatore greco giunto a Ravenna dopo un campionato disputato in serie A francese e che nelle Marche ha disputato due ottimi set, per poi calare alla distanza: «E’ stato un match di alto livello – esordisce lo schiacciatore – loro ad un certo punto hanno spinto molto al servizio e questo ha cambiato l’andamento dell’incontro, perché in questo modo il loro muro sui nostri attaccanti ha cominciato a funzionare. Non credo che abbiamo ceduto fisicamente – continua Raptis – siamo preparati a questi sforzi fisici, piuttosto abbiamo ceduto un po’ mentalmente, ed è li che dovremo concentrarci per mettere tutta la nostra passione e le nostre energie per la partita di domenica. Al Pala De André mi trovo molto bene, amo i palasport con grandi spazi, dove puoi essere molto dinamico ed utilizzare tutto lo spazio a disposizione».

Ora la Consar dovrà rimboccarsi le maniche in preparazione di garadue, domenica alle 18 al Pala De André di Ravenna nella quale Goi e compagni attendono il grande pubblico, per cercare di vincere ed allungare la serie per giocarsi tutto in garatre, in tabellone per mercoledì sera a Grottazzolina.