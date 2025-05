Dopo aver salutato lo schiacciatore Alessio Tallone, la Consar si muove per costruire il roster del prossimo campionato di A2. Assieme a Manuel Zlatanov, che sarà uno dei punti fermi della squadra del futuro, la banda titolare del sestetto di coach Valentini dovrebbe essere il bulgaro Samuil Valchinov. Parliamo di un ragazzo classe 2001, alto due metri e due centimetri: il martello dell’Est Europa è sbarcato nel nostro paese nello scorso campionato di A2 per vestire la maglia di Macerata.

Valchinov ha realizzato nella sua prima stagione italiana 369 punti, con 43 muri e 22 ace e andrebbe a sostituire la staffetta straniera Ekstrand-Vukasinovic che sicuramente non ha dato i frutti sperati a Ravenna. Il primo non ha neppure terminato la sua stagione in Romagna, mentre dal secondo società e tecnico si aspettavano un rendimento più elevato nella parte finale della stagione e soprattutto durante i play-off.

In caso di suo arrivo a Ravenna, sul mercato la società giallorossa andrebbe su un opposto italiano da schierare in diagonale con Russo e in questo senso in Romagna potrebbe tornare da Cuneo (dove andrà invece Guzzo) Giulio Pinali. Già confermato da tempo il capitano Riccardo Goi al contrario di Copelli, arriverà quindi un centrale da aggiungere a Canella e Grottoli.

