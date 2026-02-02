La Consar è perfetta e annichilisce Aversa (3-0)

CONSAR RAVENNA 3

AVERSA 0

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Zlatanov 16, Bartolucci 11, Dimitrov 5, Valchinov 11, Canella 2, Goi (L). NE: Gottardo, Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello, Gabellini, Asoli (L). All: Valentini

VIRTUS AVERSA: Tallone 12, Mattei 6, Vattovaz 3, Tiozzo 11, Volpato 5, Granica, Mazza, Guerrini 2, Raffa (L) NE: Minelli, Motzo, Agouzoul. All: Graziosi

PARZIALI: 25-23, 25-18, 25-21

Arbitri: Paolo Scotti di Verbania ed Antonio Mazzarà di Milano

Spettatori 1.126, incasso 5.553

NOTE: Durata set: 29’, 26’, 31’ (tot. 1h 26’). Consar: Battute vincenti 3, battute sbagliate 17, muri 8, errori 6, attacco 46% ricezione 47% Virtus: Battute vincenti 1, battute sbagliate 20, muri 4, errori 8, attacco 40%, ricezione 58%.

Una bella Consar supera con un secco 3-0 la diretta avversaria Aversa , ottenendo in un sol colpo il sorpasso sui campani e raggiungendo in seconda posizione l’Abba Pineto, fermata 3-2 in casa da Brescia. La formazione di Valentini ha disputato un match concreto, caratterizzato da molti errori al servizio, ma con un’ottima continuità in attacco, dimostrando di aver dimenticato i momenti di black-out che avevano caratterizzato le ultime uscite.