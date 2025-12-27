La Consar è fallosa e poco concreta: Fano piazza il colpo (2-3)

CONSAR RAVENNA-ESSENCE FANO 2-3
CONSAR RAVENNA: Canella 4, Russo 5, Zlatanov 28, Bartolucci 13, Dimitrov 15, Valchinov 19, Gottardo 1, Ciccolella, Giacomini, Goi (L). N.e.: Iurlaro, Bertoncello, Gabellini, Asoli (L). All.: Valentini
ESSENCE HOTELS FANO: Merlo 18, Ricci 11, Tonkonoh 21, Fornal 26, Mengozzi 4, Coscione 1, Roberti, Galdenzi, Rizzi, Iannelli (L) N.e.: Falcioni, Sorcinelli, Paganucci (L) All.: Moretti
Arbitri: Lambertini di Parma e Sessolo di Fontanelle.
PARZIALI: 19-25, 25-23, 25-21, 26-28, 12-15
NOTE: Durata set: 25’, 30’, 28’, 39’, 19’ (tot. 2h 21’). Consar: Battute vincenti 4, battute sbagliate 21, muri 7, errori 10, attacco 48% ricezione 53% Essence Hotels: Battute vincenti 4, battute sbagliate 16, muri 13, errori 6, attacco 49%, ricezione 42%. Spettatori 1.302 , incasso 9.294
La Consar Ravenna finisce l’anno 2025 con una sconfitta casalinga per 2-3 (seconda di fila) contro un mai domo Fano. I romagnoli sono apparsi meno concreti e più fallosi del solito.
