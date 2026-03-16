La Consar dopo oltre due mesi ritrova la vittoria in trasferta (1-3)

CATANIA 1

CONSAR RAVENNA 3

CATANIA: Cottarelli 3, Basic 10, Volpe 4, Balestra 2, Nwachukwu 18, Feri 12, Caletti (libero 1), Pinelli, Gitto 4, Gasparini 5, Parolari, Carbone (libero 2). N.e. Marshall, Torosantucci. All.. Montagnani.

CONSAR: Russo 9, Dimitrov 13, Ciccolella 11, Bartolucci 15, Zlatanov 16, Valchinov 12, Goi (libero), Canella. N.e. Gottardo, Iurlaro, Giacomini, Bertoncelli, Asoli. All.: Valentini

ARBITRI: Manzoni e Gaetano.

PARZIALI: 27-25, 16-25, 17-25, 16-25.

NOTE: durata set: 36’, 31’, 30’, 27’. Totale di 2h01’. Battute vincenti: Catania 3, Ravenna 5. Battute sbagliate: Catania 13, Ravenna 11. Muri Catania 8, Ravenna 10. Errori: Catania 11, Ravenna 7.

Due mesi e quattro giorni dopo l’ultimo successo in trasferta la Consar torna a gioire dopo un viaggio espugnando con un convincente 3-1 il campo del Catania, squadra di centro classifica che giocava per conquistare un posto nei play-off. Ravenna, invece, non si pone limiti in una classifica molto fluida nelle prime quattro posizioni (sono in quattro nel giro di tre punti) ma la squadra giallorossa vista all’opera a Catania sembra essersi lasciata alle spalle il momento delicato e lascia molto ben sperare in vista del finale della stagione.

Nel primo set la squadra di Valentini, che lascia in panchina a Canella e lancia Ciccolella al centro, accetta il faccia a faccia con i siciliani che trovano in Nwachukwu e in Feri i terminali offensivi più pericolosi. Si gioca punto a punto, a tratti il match è anche spettacolare e la soluzione ai vantaggi è inevitabile. Ravenna annulla i primi due set balla alla squadra di casa ma al terzo tentativo, dopo un attacco vincente di Nwachukwu, ci pensa Basic da zona 4 a mettere a terra il pallone del 27-25 per Catania.

La reazione della Consar è veemente in avvio di secondo parziale. La squadra di Valentini non commette errori, sporca tanti palloni a muro e prende il largo nella parte iniziale del set mettendo in difficoltà i siciliani che perdono lentamente i punti di riferimento in attacco. Ravenna vola sul 13-7 e aumenta il vantaggio fino al 25-22 conclusivo che permette ai ravennati di pareggiare.

In avvio di terzo parziale Catania torna a giocare sui livelli del primo parziale e regge il ritmo di Ravenna fino al 10-10 ma è qui che la Consar grazie al servizio piazza il break decisivo che regala il +4 sul 14-10. I romagnoli sono bravi soprattutto con gli attaccanti di palla alta a mantenere il cambio palla nella fase centrale del set non concedendo mai il potenziale recupero alla squadra di casa nella parte finale del set che vede la Consar dilagare fino al 25-17. Nel quarto set Catania prova a tenere la scia di una Consar scatenata che scatta avanti 11-7. La formazione di Montagnani è al gancio ma ci prova fino al 17-15 a mettere in difficoltà Dimitrov e compagni che aumentano il ritmo al servizio e piegano la resistenza di Catania che si scioglie ancora nel finale del set cedendo col punteggio di 25-16.

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