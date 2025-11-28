La Consar difende il primato a Sorrento

Trasferta e rivale inedite per Ravenna. Nel primo pomeriggio di oggi la Consar è partita alla volta di Sorrento dove sabato 29 novembre alle 18.30, al PalAtigliana, affronterà nel match d’apertura della settima giornata del campionato di A2 Credem Banca la neopromossa Romeo, che ha raggiunto il punto più alto della sua ormai settantennale storia pallavolistica chiudendo la stagione scorsa con il pieno di trofei: vittoria nei playoff, Coppa Italia e Supercoppa di A3. È la partita di Antonino Russo: il palleggiatore della Consar torna nei luoghi dove è nato e cresciuto, dove vive la sua famiglia e dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo, con il Volley Meta. “Non ho mai giocato una partita ufficiale al PalAtigliana ma conosco quell’impianto – racconta Russo - e conosco il pubblico: sarà un ambiente caldo e appassionato. E non nascondo che sarò molto emozionato all’idea di giocare là domani, davanti ai miei familiari e a tanti miei amici. Ma forse la più emozionata di tutte sarà mia mamma. Poi, dovrò lasciare l’emozione fuori dal campo e concentrarmi sulla gara: ci attende una sfida impegnativa contro una Romeo che è partita bene, sa giocare una buona pallavolo e getterà in campo tutto l’entusiasmo di chi ha vinto tutto l’annata scorsa e si è ben adattato alla nuova categoria”.

Nel piccolo impianto sorrentino si affrontano due compagini che stanno bene: la Consar veleggia col vento in poppa di quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di tornare in vetta, la Romeo ha incasellato tre successi di fila, a Macerata e Santa Croce sull’Arno e in casa con Porto Viro, con cui ha rimediato ai tre ko iniziali tra cui quello all’esordio in cui ha strappato un punto alla corazzata Brescia. Il coach della Consar Antonio Valentini fiuta le insidie di questa trasferta. “Affrontiamo un avversario forte, motivato e con giocatori di esperienza – sottolinea – e con l’entusiasmo e la consapevolezza che arrivano quando si è in serie positiva. Ma è anche una squadra che ha buone qualità individuali e di gioco e nel nucleo che ha vinto tutto l’anno scorso ha inserito due stranieri di alto livello. Dovremo avere il giusto approccio e il giusto atteggiamento in ogni frangente della gara. Il servizio e il muro saranno probabilmente i fondamentali che decideranno il match”. La Consar oggi è seconda per ace messi a segno, 44, 20 dei quali firmati da proprio da Russo, secondo nella classifica individuale, e prima per muri vincenti, 71, con Bartolucci terzo a quota 20. I due stranieri della Romeo a cui fa riferimento Valentini sono il cileno Vicente Parraguirre, impegnato allo scorso Mondiale con il Cile e miglior marcatore alla Pan American Cup, e il bulgaro Preslav Petkov, argento mondiale con la sua nazionale nella finale persa contro l’Italia. Tra le vecchie conoscenze del pubblico ravennate c’è invece Alberto Pol, a Ravenna nel 2022/23, e capace nelle 40 partite giocate nel Sorrento di mettere a referto 447 punti, diventando il terzo top scorer di tutti i tempi del club campano.