La Consar cresce e batte Fano nel secondo test

CONSAR RAVENNA: Tallone 9, Canella 9, Guzzo 10, Ekstrand 10, Copelli 6, Russo, Selleri 1, Mirabella, Zlatanov 2, Bertoncello 3, Feri 4, Grottoli 1, Goi (L), Pascucci (L). All: Valentini

FANO: Roberti 12, Acuti 4, Compagnoni 5, Klobucar 4, Mengozzi 11, Coscione 3, Merlo 8, Coccia, Raffa (L). NE: Rizzi (L), Manganelli, Sorcinelli, Marks. All: Mastrangelo

PARZIALI: 25-16, 26-24, 20-25, 25-17

NOTE: Durata set: 20’, 24’, 21’, 21’ (tot. 1h 26’). Consar: Battute vincenti 10, battute sbagliate 24, muri 3, errori 9, attacco 54% ricezione 57% Fano: Battute vincenti 7, battute sbagliate 23, muri 6, errori 16, attacco 48%, ricezione 55%.

Agevole vittoria per 3-1 della Consar Ravenna, che si è imposta con autorevolezza contro la Smartsystem Essence Hotel Fano nella seconda amichevole pre-campionato.

Il match, giocato al Pala Mattioli, causa problemi di infiltrazioni d’acqua al Pala Costa, ha visto la squadra di coach Valentini in crescita in tutti i fondamentali, rispetto alla prima uscita di alcuni giorni fa a Porto Viro, mettendo in mostra una buona correlazione muro-difesa ed attaccando con percentuali di tutto rispetto soprattutto con i centrali Copelli e Canella, entrambi con l’80% di positività e con un buon Guzzo nel ruolo di opposto con il 67% e 2 punti a muro. Dopo i primi tre set, vinti 25-19, 25-17 e 25-20 il tecnico ravennate ha inserito i giovani, che hanno ceduto con un onorevole 19-25 ai fanesi, nelle cui fila militavano gli ex Coscione e Mengozzi, quest’ultimo autore di un’ottima prova con il 90% in attacco e due muri. Al termine del match il tecnico Valentini ha dichiarato: «Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla prima uscita, stiamo lavorando bene con tutti i giocatori che hanno una grande predisposizione al lavoro. Ci siamo concentrati soprattutto su alcuni aspetti, come il muro che nella prima uscita non era andato altrettanto bene. Nonostante Fano fosse priva del suo opposto, ha giocato una buona gara e sono soddisfatto del test».

Quale sarà l’imprinting di questa Consar in campionato? «Sarà una squadra improntata sull’attacco – prosegue Valentini – abbiamo due centrali molto dotati in attacco, un opposto potente e schiacciatori efficaci, alcuni dei quali molto dotati dal punto di vista tecnico».

Sabato pomeriggio la Consar sarà di nuovo in campo a Ravenna per la terza amichevole, contro Porto Viro.