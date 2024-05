La Consar conquista la final four di Coppa Italia - Gallery

CONSAR RAVENNA – TINET PRATA DI PORDENONE 3 - 1

CONSAR RAVENNA: Mancini 5, Benavidez 8, Grottoli 12, Raptis 7, Feri 19, Arasomwan 5, Bartolucci, Menichini 1, Orioli 8, Rossetti 2, Goi (L) Chiella (L). NE: Mengozzi, Russo. All: Bonitta

TINET PRATA DI PORDENONE: Pilot 3, Bellanova 1, Terpin 18, Baldazzi 10, Truocchio 9, Iannacone 17, Aiello (L), De Angelis (L). NE:, Katalan, Alberini, Lucconi, Scopelliti, Pegoraro. All: Boninfante

ARBITRI: Marco Turtù di Montegranaro e Luca Cecconato di Villorba

PARZIALI: 25-16, 26-24, 20-25, 25-17

Spettatori: 421 incasso 1.831

NOTE: Durata set: 22’, 29’, 25’, 21’ (tot. 1h 37’). Consar: Battute vincenti 6, battute sbagliate 16, muri 8, errori 8, attacco 50% ricezione 51% Tinet: Battute vincenti 5, battute sbagliate 18, muri 12, errori 12, attacco 37%, ricezione 43%.

La Consar Ravenna si qualifica alla final four di Coppa Italia, superando la Tiner Prata di Pordenone per 3-1.

Per la Consar la Coppa Italia continua a Cuneo sabato prossimo, con la semifinale contro la Yuasa Battery Grottazzolina, neopromossa in Superlega e già avversaria dai romagnoli in semifinale play-off.