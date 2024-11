La Consar conclude il suo tour de force sul campo del Palmi

Dopo tre scontri al vertice con squadre di alta classifica come Siena, Prata e Porto Viro, la capolista Consar Ravenna affronta ora un match diverso: il testacoda in trasferta contro la neopromossa OmiFer Palmi ultima in classifica. Si gioca alle 16 con diretta streaming su Volleyballworld.tv.

La formazione calabrese ha finora raccolto solo due punti, conquistati grazie a un’unica vittoria al tie-break contro Macerata, per il resto solo sconfitte. Questa partita segna la conclusione di un periodo intenso per la Consar, che ha affrontato 4 match in soli 13 giorni.

Il tecnico della Consar, Antonio Valentini, non nasconde la difficoltà di gestire le energie dopo due sfide impegnative con Prata e Porto Viro, durate circa cinque ore complessive. «Abbiamo speso molto, sia fisicamente sia mentalmente - ha ammesso il tecnico giallorosso - ora la squadra deve affrontare una lunga trasferta con poche occasioni per potersi allenare». Tuttavia, il coach vede il gruppo motivato e fiducioso. «I ragazzi sono carichi, disposti al sacrificio. Sono certo che anche a Palmi faremo una buona gara e cercheremo di ottenere altri punti per concludere al meglio questo periodo denso di impegni. Più che al primato in classifica, in questa fase della stagione è essenziale accumulare punti».

Il confronto con l’OmiFer Palmi è particolarmente significativo per Valentini, originario di Vibo Valentia, distante circa 60 chilometri dalla location odierna. La squadra calabrese, guidata da Andrea Radici, tecnico umbro di lunga esperienza, è all’esordio in A2 e rappresenta la punta di diamante del movimento pallavolistico maschile della Calabria. «Tornare in Calabria è sempre un piacere per me - commenta Valentini -. La Pallavolo Franco Tigano è una realtà nuova che, con il passaggio in A2, ha portato entusiasmo in zona. Troveremo un ambiente caldo e una squadra determinata a dare il massimo per mantenere la categoria. Dovremo essere pronti a una grande prestazione».

Con un gioco in continua evoluzione, Palmi cercherà di mettere in difficoltà la capolista contando sull’entusiasmo della propria tifoseria e sulla voglia di lottare. «Non ci sono partite semplici; ogni avversario merita rispetto e attenzione. Sarà fondamentale giocare con concentrazione come sempre finora».

Palmi gioca con Mariani in regia, l’opposto Sala, in banda Benavidez e Corrado, al centro Maccarini e Gitto, libero Donati. Per Ravenna in regia Russo, Guzzo opposto, Tallone e Ekstrand in banda, Canella e Copelli, libero Goi.