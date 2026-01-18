La Consar con Macerata per vendicare il ko dell’andata

E’ una Consar rinfrancata e con il morale alto quella che si appresta a giocare la prima partita casalinga del 2026 contro il Macerata. La vittoria sul campo del Porto Viro, ottenuta con una prestazione in crescendo, ha ridato fiducia alla formazione di Valentini che arrivava da tre sconfitte consecutive e che rischiava di vedersi sfuggire le squadre in lotta per la prima posizione in classifica che invece sono ancora lì, un punto più in alto rispetto ai giallorossi che guardano da vicino Pineto e Prata, due delle quattro squadre che li hanno battuti nel girone di andata. La terza è proprio Macerata che all’andata ha segnato lo spartitraffico del campionato dei ravennati segnando fino alla 11a giornata l’unica sconfitta subìta in campionato.

Rispetto alla squadra che ebbe la meglio sulla Consar alla seconda di andata al Fontescodella, Macerata ha cambiato qualcosa al centro: è arrivato proprio la scorsa settimana il centrale Maccarone che ha preso il posto dell’infortunato Ambrose. Per il resto gli spauracchi per Ravenna restano quelli, i bulgari Karyagin e Zhelev, che affronteranno una sorta di derby contro i giallorossi Dimitrov e Valchinov, e il centrale Fall che, numeri alla mano, è fra i migliori della categoria. Tra le due squadre ci sono 14 punti di differenza ma Macerata è in piena lotta per conquistare un posto nei play-off e guarda in alto più che alla zona salvezza. «Macerata rappresenta un avversario di assoluto valore, con individualità di spicco come Karyagin, atleta che per rendimento e qualità appartiene a una categoria superiore – dichiara coach Valentini – oltre a poter contare su un centrale come Fall, uno dei profili più affidabili e incisivi nel suo ruolo, forte anche di un bagaglio internazionale importante. Si tratta inoltre di una squadra che sa incidere in maniera efficace al servizio. Per vincere servirà esprimere fin dall’inizio una pallavolo di alto livello, con grande intensità, approcciando il match con aggressività e leggendo bene le soluzioni offensive di un sistema di gioco ormai ben collaudato, come è accaduto sette giorni fa a Porto Viro».

Ravenna giocherà con il consueto sestetto che prevede Russo in cabina di regia, l’opposto Dimitrov, reduce da una prova molto convincente in terra veneta, le bande sono Valchinov e uno Zlatanov apparso in grande condizione sette giorni fa, al centro Bartolucci e Canella con Goi nel ruolo di libero.

Macerata, guidata da Romano Giannini, risponderà con Pedron in cabina di regia, l’opposto Novello, interessante classe 2002, in banda la coppia bulgara Karyagin e Zhelev e al centro il solido senegalese Fall e Diaferia. Il libero e Gabbanelli. Si gioca oggi pomeriggio alle 18, arbitrano Stefano Chiriatti di Lecce e Antonio Giovanni Marigliano di Torino, diretta streaming sulla piattaforma Dazn.