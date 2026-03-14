La Consar cerca conferme a Catania

Raggiunti i playoff con quattro giornate d’anticipo, ora in questo finale di regular season la Consar Ravenna si dà altri obiettivi, il primo dei quali è blindare il quarto posto. Traguardo alla portata visti i sette punti di vantaggio sulla quinta, la Virtus Aversa, senza però perdere di vista la possibilità di salire qualche altro gradino della classifica dal momento che tra la prima, la Tinet, con 49 punti e appunto Ravenna ci sono 5 lunghezze e Goi e compagni hanno due scontri diretti casalinghi da giocare contro gli stessi friulani e Pineto. Ma per dare concretezza a questi calcoli servirà una prova di valore e sostanza domani pomeriggio alle 18 al PalaCatania dove ad attendere Goi e compagni ci sarà uno Sviluppo Sud in piena lotta per un posto nei playoff, essendo al momento ottava a 30 punti appaiata a Macerata e Sorrento. “Siamo pronti a giocare partita per partita, le stiamo preparando insieme – spiega il centrale Filippo Bartolucci, ex della partita come sulla sponda opposta Jan Feri - perché da domani a domenica prossima ne abbiamo tre da giocare e dobbiamo essere pronti ad affrontarle al meglio. Stiamo lavorando forte e bene per chiudere nelle migliori condizioni fisiche, tecniche e mentali la stagione regolare e arrivare al massimo ai playoff”.

La formazione guidata da coach Montagnani è appena reduce dal sacco di Prata dove è andata a vincere 3-1, impresa non riuscita a nessun’altra squadra in questa annata, portandosi a una buona distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Un successo con il quale ha riscattato la sconfitta casalinga contro Cantù. “Non ci dobbiamo più stupire dei risultati che la A2 quest’anno propone perché si è rivelata un campionato di alto livello – commenta Bartolucci - e con tante sorprese. Dobbiamo essere pronti a tutto. Catania arriva da una vittoria di rilievo e importante per la sua classifica, sarà in fiducia e per questo più pericolosa ma noi abbiamo bisogno di punti per tenere nel mirino le squadre che ci precedono. Dovremo dare il tutto per tutto per vincere, sapendo che troveremo un avversario comunque forte, con un organico valido, e che rincorre un posto nei playoff”.