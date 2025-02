La Consar cade in casa con Aversa (0-3)

Consar Ravenna – Wow Green House Aversa 0 – 3

CONSAR RAVENNA: Copelli 3, Guzzo 4, Zlatanov 9, Canella 4, Russo 1, Tallone 11, Feri 1, Selleri, Ekstrand 8, Bertoncello, Goi (L) NE: Grottoli, Pascucci (L) . All: Valentini

WOW GREEN HOUSE AVERSA : Lyutskanov 8, Frumuselu 7, Motzo 20, Canuto 3, Ambrose 7, Garnica 4, Minelli, Rossini (L). NE: Arasomwan, Saar, Barbon, Mentasti, Agouzoul All: Tomasello

PARZIALI: 18-25, 23-25, 22-25

Arbitri: Andrea Clemente di Parma e Giuliano Venturi di La Loggia (TO)

Spettatori: 963 incasso 3.511

MVP: Garnica

NOTE: Durata set: 24’, 29’, 29’ (tot. 1h 22’). Consar: Battute vincenti 2, battute sbagliate 14, muri 5, errori 12, attacco 42% ricezione 47% Wow Green House: Battute vincenti 6, battute sbagliate 12, muri 7, errori 10, attacco 48%, ricezione 72%.

Una Consar poco lucida deve arrendersi per 0-3 alla squadra probabilmente più in forma del momento, l’Evolution Green Aversa degli ex Garnica, Canuto ed Arasomwan e dell’ex libero della nazionale Rossini.