La Consar arriva ancor più convinta al big-match di A2 in casa del Prata

Conto alla rovescia per la Consar in vista del big-match di domenica a Prata di Pordenone contro la Tinet, guardando la classifica l’unica avversaria che al momento può impensierire i ragazzi di Valentini.

Il ruolino di marcia della formazione ravennate è impressionante con nove vittorie, una sola sconfitta al tie-break contro Macerata e otto vittorie consecutive tutte da tre punti ottenute grazie a quattro 3-0 e quattro 3-1. L’unica squadra che può vantare un ruolino di marcia così importante è appunto Prata, capace di vincere sette volte per 3-0 l’ultima domenica scorsa contro Brescia, una delle favorite alla promozione.

Contro Catania, Goi e compagni hanno disputato l’ennesima prova di forza dimostrando che stanno giocando un volley di un altro livello rispetto alle avversarie e anche i numeri parlano chiaro: 53% in attacco contro il 36% dei siciliani, 8 muri contro 5, 52% in ricezione contro il 45% ospite e soprattutto 9 ace contro 2 degli isolani. Grandi prove per i due centrali, entrambi autori di 3 muri con Bartolucci che ha messo a segno due ace e il 44% in attacco, mentre Canella ha chiuso con un sontuoso 83%. Percentuali minori del solito per Zlatanov con il 33% in attacco, ma autore di 4 ace e di una prova maiuscola in ricezione con il 67% di positività, sempre in crescita Valchinov in doppia cifra con 10 punti, 62% in ricezione e 42% in attacco.

Per il regista Russo e il libero Goi solite prove concrete, mentre praticamente perfetto è parso l’opposto Dimitrov, Mvp grazie ai 17 punti con 3 ace, un muro e il 68% in attacco. «Siamo riusciti a mantenere la concentrazione per tutto il match - dice l’opposto bulgaro - in gare come queste bisogna dare il massimo, senza guardare quello che fa l’avversario e grazie a questa mentalità siamo riusciti a vincere 3-0, ma dobbiamo dimenticare subito questo match e iniziare a pensare già a quello di domenica prossima contro Prata».

Anche contro la formazione siciliana è emersa la forza di questa squadra, sempre in grado di trovare le giuste contromisure contro ogni avversario. «Questo è frutto del lavoro che facciamo in palestra, la squadra è molto completa e lo si vede in campo».

Domenica il big-match contro Prata di Pordenone, cosa ci si può aspettare? Dimitrov conclude così: «Sarà sicuramente una bella partita: andremo a giocarcela consapevoli della nostra forza e vedremo quello che sarà il risultato del campo».

Dopo la sfida in casa del Prata, la Consar tornerà in campo per le ultime due gare del girone di andata venerdì 26 alle ore 18 al De André contro Fano e domenica 4 gennaio alle ore 18 a Pineto contro l’Abba, vera rivelazione del torneo.