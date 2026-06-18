La Consar annuncia lo schiacciatore Marco Pierotti

Prende piena forma l’attacco della Consar Ravenna per la prossima stagione agonistica. Il club ravennate ha ingaggiato anche Marco Pierotti, schiacciatore di Fano, che compirà proprio domani 30 anni, una lunga militanza in A2 con le maglie di Potenza Picena, Bergamo, dove ha militato per quattro annate non consecutive, Porto Viro, Siena e Taranto, sua ultima squadra. Nella sua carriera anche due campionati di SuperLega a Modena, con cui ha vinto la Supercoppa italiana, e a Vibo Valentia. Nella sua bacheca personale figurano anche una Coppa Italia e due Supercoppe di A2, tutte con Bergamo, un oro ai Giochi del Mediterraneo e uno alle Universiadi.

“Sono molto entusiasta di poter finalmente giocare per Ravenna – sono le prime dichiarazioni di Pierotti – dopo averla sempre vissuta da avversario. La storia parla per questa piazza e anche i campionati di A2 fatti da quando è in questa categoria sono la chiara testimonianza di un club che è abituato a stare ad alto livello e a lottare per il vertice, sostenuto da una società che mi dicono tutti essere seria e organizzata e da un ambiente appassionato e con grande cultura pallavolistica. Quando mi è arrivata la telefonata, ero al settimo cielo: in questa fase della mia carriera cercavo proprio un ambiente di questo livello”.

Marco Pierotti si aggiunge a Roberto Cominetti, Andrea Giani e al confermato Hristiyan Dimitrov nel reparto offensivo costruito da Antonio Valentini