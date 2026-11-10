La Consar al momento non ha un gioco e Valentini lancia l’allarme: «Questa sconfitta deve farci riflettere»

E’ crisi nera per la Consar reduce dalla brutta sconfitta rimediata sul campo della neopromossa Conad Reggio Emilia. Dopo quattro giornate i ravennati sono fermi al penultimo posto con soli tre punti, frutto dell’unica vittoria a Porto Viro. Dopo le due sconfitte casalinghe con Grottazzolina e Lagonegro, entrambe a punteggio pieno, a Reggio contro la più modesta Conad ci si aspettava una reazione di orgoglio, ma sono invece emerse tutte le difficoltà che ha la squadra in questo periodo.

L’inefficacia dell’attacco che anche a Reggio ha chiuso con percentuali basse in tutti i suoi elementi, eccezion fatta per Max Erati, l’unico ad aver chiuso in doppia cifra con 12 punti. Quando il miglior marcatore risulta è un centrale qualche problema c’è. Le percentuali in attacco dell’opposto (Dimitrov 33%) e degli schiacciatori (Pierotti 54% e Cominetti 35%) dimostrano come questa squadra abbia difficoltà nel mettere il pallone a terra.

Non è un episodio, ma analizzando anche le statistiche degli altri match sono soprattutto i due esperti schiacciatori, che dovevano permettere il salto di qualità, ad aver maggiori difficoltà e quando viene a mancare l’apporto dell’opposto la squadra non è in grado di trovare soluzioni.

Se a questo sommiamo che Andrea Giani starà fermo per lungo tempo e che il giovanissimo Simone Fabbri, che ha esordito a Reggio Emilia, non ha ancora l’esperienza per poter sostituire i due titolari, la società ravennate, per non trovarsi invischiata in una situazione di bassa classifica dalla quale diventerebbe difficile uscire, dovrà pensare a una soluzione sul mercato, ma al momento non sembrano esserci giocatori validi disponibili.

«Questo è un periodo in cui non riusciamo a capire quale gioco dobbiamo fare - dichiara coach Valentini -. Questa sconfitta ci deve far riflettere: perdere ci sta, ma un conto è uscire battuti dopo aver dato tutto, un altro è perdere senza esprimere alcun tipo di gioco. Reggio Emilia ha meritato di vincere, ha avuto carattere, grinta e gioia di stare in campo, tutto quello che non abbiamo avuto noi».

A parziale attenuante l’assenza di capitan Goi, infortunatosi in allenamento, peraltro ben sostituito dal giovane Andrea Asoli.