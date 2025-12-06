La Consar a Siena cerca la settima vittoria di fila

Da una parte una squadra, la Consar Ravenna, che ci ha messo poco ad andare in testa e che sta correndo più forte dell’annata scorsa, come dimostrano i quattro punti e la vittoria in più nel confronto con il passato campionato dopo otto giornate. Dall’altro lato, una formazione, l’Emma Villas Codyeco Lupi, che ha diviso in ugual numero vittorie e sconfitte (4), ma da cinque partite va regolarmente a punto e che ha pagato la prolungata assenza dello schiacciatore iraniano Manavi, operatosi un mese fa ad un ginocchio e non ancora schierato da coach Petrella. Arrivano in questa maniera Ravenna e Siena alla sfida di domani pomeriggio alle 16, valida per la nona giornata del campionato di A2 Credem Banca. Si gioca al PalaEstra di Siena ed è la prima volta che l’Emma Villas gioca nel suo impianto dopo avere ospitato le prime tre gare interne al Palasport Parenti di Santa Croce sull’Arno, tana della Codyeco Lupi che in estate ha unito le sue forze con quelle della città del Palio. Per la formazione di coach Valentini, che si sta abituando, pensando anche alla scorsa annata, al clima della vetta più alta del campionato, un altro probante test per testare il grado di crescita e maturità raggiunto.

“Stiamo provando a inseguire un traguardo che ci siamo dati a inizio stagione – conferma Valentini -. Ero consapevole di avere un gruppo ricco di talento, dovevo scoprirne le personalità che lo compongono. Qui ci sono margini di crescita ancora rilevanti e ragazzi che ci tengono a fare bene. Quindi è chiaro che il primato mi rende molto contento ma siamo ancora alle prime battute del campionato e fare proclami o previsioni adesso non ha alcun senso. Continuiamo a guardare partita dopo partita e ora la nostra attenzione è su Siena, una formazione che ha dovuto fare i conti con un problema serio del suo palleggiatore e non ha ancora potuto utilizzare uno schiacciatore come Manavi. Poi basta guardare i nomi del suo roster per rendersi conto della qualità, dell’esperienza e della conoscenza pallavolistica che ha Siena, formazione peraltro anche ben allenata”.