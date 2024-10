L’imbattuta Consar da un big match all’altro: Porto Viro al De Andrè

Scontro al vertice? Sì grazie. Questa sera al Pala de Andrè si affrontano le prime due della classe, la capolista imbattuta Consar Ravenna e la Delta Porto Viro che insegue i ravennati, in coabitazione con Acicastello e Cuneo. E’ la miglior Ravenna di sempre nelle stagioni in cui ha partecipato al campionato di A2 e ha la possibilità di mettere il sigillo sul primo scorcio di campionato contro un avversario di ottimo livello che arriva dal successo contro Pineto di domenica scorsa.

Tre giorni fa invece la Consar ha affrontato una maratona sul campo di Prata riuscendo a spuntarla 3-2 dopo quasi tre ore di battaglia e questo aspetto potrebbe essere importante anche sulla tenuta atletica della squadra di Valentini, che però non sembra temere questa situazione. «Siamo pronti a sostenere un’altra partita faticosa perché vedo nei ragazzi il giusto atteggiamento, una consapevolezza forte - spiega il tecnico ravennate -. Riguardando a video la partita di domenica scorsa, abbiamo visto che i ragazzi sono stati molto bravi nelle gestioni dello svantaggio, sia dopo il 2-1 per loro sia nel tie-break. Un po’ meno nelle situazioni di vantaggio, dove in alcuni momenti dovevamo essere più cinici. Sono processi di crescita che hanno bisogno di tempo per essere completati ma queste vittorie in serie sicuramente aiutano. Credo che la battuta sarà il fondamentale più importante nel match di domani (oggi, ndr) così come sarà determinante per noi riuscire a lavorare in ricezione ancor meglio di quanto fatto a Prata dove abbiamo incontrato un avversario con una linea di battuta rilevante».

Porto Viro ha dimostrato di essere una delle squadra da battere in questa prima parte di stagione. «Si affrontano due squadre che hanno avuto un buon inizio che stanno bene e che stanno giocando una buona pallavolo. Mi aspetto una partita difficile, combattuta, un avversario tosto».

La squadra veneta è un mix di esperienza e gioventù e presenta in regia l’alzatore Santambrogio, mentre l’opposto arriva da Cuba ma ha la nazionalità italiana ed è Edwin Arguelles Sanchez. I centrali sono Sperandio ed Eccher, in banda giocano il brasiliano Ferreira Silva e il greco Andreopoulos, mentre il libero è Morgese. Ravenna risponderà con la formazione titolare: in palleggio Russo, che sta disputando un ottimo avvio di stagione, l’opposto Guzzo, i centrali Copelli e Canella, le bande Ekstrand e Tallone. All’appello mancherà il secondo libero Pascucci, infortunato.

Per festeggiare la notte di Halloween, la società ha pensato a un’iniziativa per i giovani tifosi. Tutti gli under 20 che si presenteranno al palasport in costume da Halloween, o comunque indossando qualcosa a tema riceveranno come dolcetto un biglietto a tariffa ridotta a 5 euro, con la possibilità di estendere analoga offerta ad amici, compagni di scuola e parenti. Gli arbitri saranno Gasparro di Agropoli ed Autuori di Salerno, diretta streaming gratuita su Volleyballworld.tv.