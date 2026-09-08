Erati: “La Consar può lottare per le posizioni di vertice”

E’ tempo di preparazione fisica per la Consar Ravenna in vista del prossimo campionato di A2 di pallavolo maschile che inizierà a metà ottobre, ma le sensazioni alla vigilia del campionato sono buone.

La formazione allestita dal coach e direttore sportivo Antonio Valentini, un mix di giovani interessanti e di atleti esperti della categoria, lascia ben sperare anche se la concorrenza da superare sarà spietata, con alcune vere e proprie corazzate allestite per la promozione, come le due formazioni marchigiane Grottazzolina e Fano.

Chi ha voglia di riscatto è Alex Erati, nuovo centrale della Consar che fu già nell’organico della stagione di Superlega 2021-22 quando i romagnoli retrocessero in A2 senza vincere nemmeno un incontro.

«Speravo di poter tornare a Ravenna - esordisce il centrale lombardo - ho tenuto dei bellissimi ricordi dei tifosi e della città anche se quella stagione purtroppo non andò bene, ho quindi tanta voglia di riscatto e vorrei che questa sia una stagione da ricordare».

Il centrale torna a Ravenna dopo due stagioni passate tra Brescia e Porto Viro, dove è ulteriormente cresciuto facendosi notare come uno dei giocatori più esperti della categoria. Nella scorsa stagione è risultato il quarto miglior giocatore a muro, con 66 block all’attivo e il quarto miglior centrale della categoria.

Qual è stato il primo approccio con il tecnico e con i nuovi compagni? «Non conoscevo coach Valentini - prosegue il centrale proveniente da Porto Viro - ma Goi mi aveva già parlato di lui e dell’ambiente in palestra, per cui sono felicissimo di essere qui. Anche molti giocatori li conoscevo già, sono forti e li stimo molto, per cui sono davvero felice di essere tornato e di avere, insieme ai miei compagni di squadra, delle buone aspettative».

A giudicare dai roster costruiti in estate, sarà però un campionato molto equilibrato con nessuna formazione materasso. In quale fascia pensa di poter collocare la Consar? «Questo campionato sarà tostissimo - dichiara Erati - ci sono squadre che hanno speso davvero tanto, ma credo che la Consar possa competere tranquillamente per le posizioni di vertice».

Un messaggio ai tifosi? «Non vedo l’ora di vederli al palazzo - conclude il centrale - ho un grande ricordo di loro e ho ancora la maglia gialla degli RVS che mi hanno consegnato e che ho portato con me a Ravenna».

La settimana scorsa, presso il bagno Marinamore di Marina di Ravenna, il presidente del PortoRoburCosta, Matteo Rossi, ha radunato tutti i volontari per augurare una buona stagione e ringraziarli del prezioso lavoro che svolgono in favore della Consar e del volley cittadino.

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