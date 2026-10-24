Erati: “Consar, a Porto Viro bisogna iniziare a raccogliere”

La prima trasferta del campionato di A2 porta la Consar Ravenna nella vicina Porto Viro per una partita che non è solamente una sorta di derby vista la breve distanza tra i due centri e la presenza di ex di rilievo come Alex Erati e Marco Pierotti da una parte, Lorenzo Grottoli e coach Matteo Bologna dall’altra, ma è anche diventata una classica di questa categoria. Insieme a Brescia, infatti, i nerofucsia sono gli avversari che la Consar ha sempre incontrato nelle quattro annate precedenti con un bilancio di perfetta parità: quattro successi a testa ma con fattori campo poco impattanti visto che entrambe hanno perso tre delle quattro sfide giocate in casa. La squadra di Valentini si affida, dunque, anche al fattore trasferta domani, nel match che comincia alle 18, con diretta gratuita su Dazn e in differita martedì 27 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna, per cercare l’immediato riscatto dopo la sconfitta all’esordio patita contro Grottazzolina.

Prima di indossare le vesti dell’ex di turno, il centrale Alex Erati torna su quel match. “La prestazione da parte nostra c’è stata però il risultato finale ha detto 0-3 e non possiamo accettarlo. Abbiamo peccato di ingenuità in certi frangenti della gara e ci è mancato quel pizzico di cinismo nelle situazioni in cui serviva. Grottazzolina, invece, ha fatto vedere tutta la sua forza soprattutto al servizio. È un peccato avere perso all’esordio ma in settimana in palestra abbiamo lavorato con grande intensità per iniziare a fare punti già dalla gara di domani”. Erati ha vissuto due stagioni a Porto Viro: una dopo la chiusura dell’esperienza a Ravenna e una nella stagione passata, totalizzando complessivamente 58 presenze. “Lì si fa pallavolo molto bene. C’è una bella struttura, una società seria e organizzata, si sta bene e si lavora bene tant’è che l’anno scorso quando c’è stata l’opportunità di tornare l’ho colta al volo. Sarà un piacere tornare lì ma poi dovrò lasciare perdere i sentimenti e le amicizie e concentrarmi sulla partita, nella quale, ripeto, dobbiamo cominciare a raccogliere risultati”.