È morto Giuseppe Brusi, il simbolo della pallavolo ravennate

La pallavolo ravennate in lutto per la morte di Giuseppe Brusi. Aveva 81 anni e il suo nome è stato indissolubilmente legato ai picchi più alti del volley cittadino, fino allo scudetto del 1991 con gli assi Vullo, Kiraly e Timmons. Su indicazione del presidente federale Giuseppe Manfredi su tutti i campi di pallavolo nel weekend verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria. Nella hall of fame Nato a Cervia nel 1942, nel 2018 Brusi è stato inserito nella hall of fame dei dirigenti del volley. La motivazione dell’epoca riassume la carriera di un romagnolo verace e di un dirigente capace, illuminato e soprattutto una persona vera. Un vincente per venti anni, nel volley femminile negli anni ‘80, nel maschile negli anni ‘90. Le donne, la prima grande intuizione. L’Olimpia Ravenna nasce nel 1965. La sua visione era stare un passo avanti agli altri per scelte, per gioco e soprattutto per mentalità e con questi ingredienti sono arrivati successi in serie tra Campionato e Coppe che hanno fatto dell’Olimpia Ravenna un esempio e un modello di stile e di gioco. Nel 1987 Giuseppe Brusi, dopo aver vinto 7 scudetti consecutivi con l’Olimpia Ravenna, insieme a una cordata d’imprenditori locali passa al settore maschile e rileva il titolo sportivo dalla Casadio iscrivendo la squadra al campionato di serie A2 maschile. Grazie al gruppo Ferruzzi, arrivato tra il 1989 e il 1990 a Ravenna inizia la rivoluzione del volley e anche stavolta Brusi è un passo avanti: scelte mirate per costruire una squadra magica. Arrivano i due giocatori più rappresentativi degli Usa: Karch Kiraly e Steve Timmons, insieme a loro ci sono anche Andrea Gardini, Fabio Vullo e Vigor Bovolenta ed è subito scudetto.

Il Messaggero è la squadra italiana più internazionale per gioco e carattere tanto da vincere in Brasile nel 1991 il Campionato del Mondo per Club proprio contro i padroni di casa del Banespa. Nel 1992 in Grecia vince la Coppa dei Campioni. L’anno successivo partono gli americani e arriva a Ravenna Renan Dal Zotto, insieme a lui Giovane e Fomin e con loro un’altra Coppa dei Campioni; la terza arriverà poi nella stagione 1993/94.

La Lega: “Senza di lui il volley non sarebbe dov’è ora”

La Lega Volley in una nota ha reso omaggio a Brusi. Questo il testo in un sito listato a lutto.