Dimitrov: “Consar, a Porto Viro non possiamo dare nulla per scontato”

Archiviato il girone d’andata, chiuso con gli stessi punti (28) conquistati la stagione precedente, la Consar Ravenna affronta con la trasferta a Porto Viro la fase discendente del campionato di A2. Le tre sconfitte di fila non hanno fiaccato l’entusiasmo e la fiducia della truppa di Antonio Valentini né cambiato le convinzioni e gli obiettivi del gruppo ravennate, pronto a ripartire per provare a chiudere la regular season nella migliore posizione possibile. Domenica alle 16 (arbitrano Giorgia Adamo e Fabio Sumeraro di Roma, diretta streaming gratuita su Dazn e differita martedì 13 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna), la Consar sfida al Palasport della cittadina veneta l’Alva Inox 2 Emme Service, a usa volta reduce da tre ko di fila con un punto conquistato.

A parlare in casa ravennate alla vigilia di questo match è questa volta l’opposto Hristiyan Dimitrov, atteso tra i protagonisti. “Come tutte le partite di questo campionato, ci attende un match difficile e complicato. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia più facile perché Porto Viro è penultimo: abbiamo visto che in questa A2 non si può dare nulla per scontato, penso a Cantù, ultimo, che ha battuto Prata, primo in classifica. Porto Viro è una buona squadra, e la sua classifica non ne rispecchia il valore. Ci aspettiamo un avversario che lotterà su ogni pallone, con grinta e con il coltello tra i denti perché per loro adesso ogni partita è importante per prendere i punti necessari a salvarsi. Noi, invece, dobbiamo tornare a vincere, riprendere il nostro cammino e ritrovare le certezze del nostro gioco”.