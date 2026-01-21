Coppa Italia A2, La Consar ribalta Lagonegro e vola in semifinale: il 4 febbraio sfiderà Pineto in trasferta

CONSAR RAVENNA-RINASCITA LAGONEGRO: 3-1 (17-25, 25-23, 25-17, 25-20).
CONSAR RAVENNA: Valchinov 5, Canella 4, Russo 5, Zlatanov 18, Bartolucci 14, Dimitrov 19, Gottardo 5, Goi (L). NE: Ciccolella, Iurlaro, Giacomini, Bertoncello, Gabellini, Asoli (L). All: Valentini
RINASCITA LAGONEGRO: Arasomwan 6, Sperotto 3, Raffaelli 12, Tognoni 5, Cantagalli 19, Armenante 8, Pegoraro 4, Andanovic, Mastracci, Fortunato (L) De Angelis (L) NE:. Esposito, Sanchi All: Kantor
ARBITRI: Giovanni Ciaccio di Altofonte (Palermo) e Marco Pazzaglini di Roma
La Consar Ravenna è in semifinale di Coppa Italia di A2. La squadra di Valentini perde il primo set contro Lagonegro, ma poi si impone 3-1 ed entra tra le magnifiche quattro. La semifinale di Coppa Italia si giocherà il 4 febbraio in casa del Pineto, stasera vittorioso contro Siena.