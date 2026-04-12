Contro Aversa una vittoria per Mathias: la Consar si aggiudica gara 1 dei playoff (3-1)

Una vittoria per Mathias.

La Consar Ravenna Volley ha chiuso con un netto 3 set a 1 gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 contro la Volleyball Aversa dedicando la vittoria al giovane tifoso Mathias Tonti che nei giorni scorsi ha lasciato mamma Tamara, storica collaboratrice del club pallavolistico ravennate e papà Alberto in seguito a un incidente sulle piste da sci a San Martino di Castrozza.

Il match era cominciato proprio nel ricordo del dodicenne cesenate, ma tifosissimo della squadra di volley ravennate con un sentito e profondo minuto di silenzio che ha coinvolto tutto il palazzetto.

Questi i parziali della partita: 25-19/25-17/16-25/25-19