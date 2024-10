Consar, un mix di esperienza e gioventù per puntare in alto

Sta per iniziare anche la nuova stagione della A2 di volley. Saranno 14, fra cui la Consar Ravenna, le squadre che si contenderanno l’ambita promozione in SuperLega. Ecco una panoramica delle formazioni che parteciperanno.

Catania

I siciliani ripartono da tanti volti nuovi e promettono di essere solidissimi. A guidare il sestetto l’esperto Placì. Alle conferme di Manavi, Basic, Bossi e Pierri, si aggiungono nuovi talenti ed esperti: Saitta, capitano e palleggiatore, Sabbi, opposto di grande esperienza, e giovani promesse come Rottman e Bartolucci. Completano il roster Argenta, Lombardo e le giovani speranze Volpe e Bartolini. Sestetto: Saitta-Sabbi, Bosic-Bartolucci (C), Manavi-Basic (S), Pierri (L).

Aversa

A guidare il gruppo ci sarà coach Tomasello. Il capitano Rossini, storico libero della Nazionale, il bulgaro Lyutskanov e il brasiliano Canuto i leader. Novità nella diagonale con l’esperto palleggiatore Garnica e l’opposto Motzo. In attacco, le new entry Frankowski e Agouzoul si uniscono ai centrali Arasomwan, Frumuselu e Ambrose. Sestetto: Garnica-Motzo, Arasomwan-Frumuselu (C), Canuto-Lyutskanov (S), Rossini (L).

Brescia

Il roster, rinnovato e ambizioso, è guidato in regia da Tiberti, con Bonomi come secondo palleggiatore. L’opposto cubano Bisset Astengo è pronto al debutto nel campionato italiano, mentre in banda il confermato Cominetti sarà affiancato dai nuovi Raffaelli e Cavuto. Al centro, Erati è supportato da Cargioli e Tondo. Hoffer nuovo libero, affiancato dal veterano Franzoni. La squadra è allenata da Zambonardi. Sestetto: Tiberti-Bisset, Erati-Tondo (C), Cominetti-Cavuto (S), Franzoni (L).

Cantù

Tante novità, a partire dal tecnico Mattiroli. Butti eredita il ruolo di capitano da Monguzzi, affiancato dagli schiacciatori Galliani, Bacco e dall’opposto Quagliozzi. Tra i nuovi arrivi, i palleggiatori Cottarelli e Martinelli. Reparto centrali rinnovato con Candeli, Bragatto e Marzorati. E poi Tiozzo, Cormio e Caletti. Sestetto: Cottarelli-Novelli, Candeli-Bragatto (C), Tiozzo-Galliani (S), Caletti (L).

Cuneo

Rivoluzione estiva per la squadra di Battocchio. Si riparte dalle conferme di Sottile e dei centrali Codarin e Volpato. Tra i nuovi arrivi, spicca il libero Cavaccini dalla SuperLega. Nel ruolo di opposto, si aggiungono Pinali e il giovane Brignach. In banda, arrivano l’estone Allik, Sette e Malavasi. Al centro Compagnoni e il palleggiatore Mastrangelo. Sestetto: Sottile-Pinali, Codarin-Volpato (C), Allik, Sette (S), Cavaccini (L).

Fano

Conferma in panchina per Vincenzo Mastrangelo. La squadra riparte con tre conferme: Roberti, Merlo e Raffa. Torna l’opposto “Bibop” Marks. In regia arriva Coscione, affiancato dal centrale ravennate Mengozzi. Acuti titolare al centro. Compagnoni rinforza il reparto centrale, mentre Mandoloni sarà il vice palleggiatore. Completano il roster i giovani Sorcinelli, Rizzi, Magnanelli e Coccia. Sestetto: Coscione-Marks, Mengozzi-Acuti (C), Merlo-Klobucar (S), Raffa (L).

Macerata

L’altra neopromossa è allenata dall’ex ravennate Castellano. Si riparte dalle riconferme del libero Gabbanelli, che sarà il riferimento per il giovane Palombarini, del palleggiatore Marsili e dei centrali Sanfilippo e Fall. La novità al centro è l’arrivo di Berger. Nel reparto schiacciatori, il ritorno di Ferri si unisce a Ichino, Ottaviani e Valchinov. Completano il roster i palleggiatori Pozzebon e gli opposti Cavasin e Andric. Sestetto: Marsili-Andric, Berger-Fall (C), Ferri-Valchinov (S), Gabbanelli (L).

Palmi

Terza neopromossa. Tra i riconfermati spiccano il capitano Gitto (centrale), gli schiacciatori Corrado e Carbone, il libero Donati, l’opposto Iovieno e il centrale Maccarone. Tra le novità, l’arrivo degli schiacciatori Lawrence e Benavidez, del palleggiatore Sperotto, dell’ opposto Sala, dei centrali Guastamacchia e Concolino, del libero Turri Prosperi e del palleggiatore Mariani. La guida tecnica a coach Radici. Sestetto: Sperotto-Lawrence, Guastamacchia-Gitto (C), Benavidez-Carbone (S), Donati (L).

Pineto

L’allenatore sarà Di Tommaso. Riconfermati il libero Pesare e il capitano Di Silvestre, schiacciatore. La squadra combina giovani talenti ed esperienza con i centrali Zamagni e Presta. Il nuovo libero è Morazzini, classe 2005. In attacco, la diagonale sarà formata dal palleggiatore Catone e dall’opposto finlandese Kaislasalo. E ppi il brasiliano Baesso, il palleggiatore Rampazzo e l’opposto Bulfon. Sestetto: Catone-Kaislasalo, Zamagni-Molinari (C), Baesso-Di Silvestre (S), Morazzini (L).

Porto Viro

Morato sarà ancora allenatore di una squadra ringiovanita. In regia il titolare sarà Santambrogio, affiancato da Ghirardi. Rivoluzionato anche il ruolo di opposto, con l’arrivo di Arguelles Sanchez e il ritorno di Bellia. Al centro, confermati il capitano Sperandio e Eccher, affiancati dai neoacquisti Innocenzi e Ballan. Tra gli schiacciatori, ci sono il brasiliano Pedro, il giovane Chiloiro, Magliano e il greco Andreopoulos. Intatto il reparto liberi, con Morgese e Lamprecht. Sestetto: Santambrogio-Sanchez, Eccher-Sperandio (C), Pedro Henrique-Andreopoulos (S), Lamprecht (L).

Prata

Novità in panchina con Di Pietro. Confermati il capitano Katalan e Scopelliti al centro, Aiello nel ruolo di libero e Terpin e Truocchio in posto 4, affiancati dal giovane Sist. In regia rimane Alberini, che riabbraccia l’opposto Gamba. Arriva il polacco Ernastowicz, il nuovo libero è Benedicenti. Al centro, si aggiunge Agrusti. Completano il roster il palleggiatore Guerriero, lo schiacciatore Bomben e Meneghel. Sestetto: Alberini-Gamba, Katalan-Scopelliti (C), Terpin-Ernastowicz (S), Benedicenti (L).

Consar Ravenna

Giusto mix di esperti e giovani per i ravennati, guidati da Valentini con la supervisione di Bonitta. Su 14 giocatori ben 10 sono nati nel 2000 e anni successivi. La società è pronta a lanciare nuovi talenti, tra cui Zlatanov, classe 2008, figlio d’arte. Accanto a lui, debuttano il centrale Mirabella e lo schiacciatore Bertoncello. Guzzo si unisce come opposto, mentre Selleri porta in regia un titolo europeo Under 18 e due anni di A3. Esperienza al centro con Canella e Copelli, mentre in attacco brillano Tallone e lo svedese Ekstrand. Confermati l’alzatore Russo, lo schiacciatore Feri, il centrale Grottoli e il libero Goi. Pascucci torna cambiando ruolo da schiacciatore a libero. Sestetto: Russo-Guzzo, Copelli-Canella (C), Ekstrand-Tallone (S), Goi (L).

Reggio Emilia

Riconferma per coach Fanuli. E anche per il centrale Bonola e lo schiacciatore Guerrini. Suraci cambia ruolo, da opposto a schiacciatore, mentre Gasparini sarà l’opposto titolare. In regia il promettente Porro, affiancato dal polacco Stabrawa. Dalla A3 arriva il palleggiatore Partenio, mentre Gottardo e De Angelis rinforzano le bande. Barone e Sighinolfi i centrali. Sestetto: Porr-Stabrawa, Barone-Sighinolfi (C), Suraci-Gottardo (S), De Angelis (L).

Siena

Sarà ancora Graziosi a guidare i toscani. La diagonale sarà formata dal palleggiatore francese Nevot e dall’opposto Nelli. Il roster si arricchisce con lo schiacciatore Randazzo, insieme a Cattaneo. I giovani Alpini e Pellegrini porteranno freschezza. Il capitano Rossi e Trillini consolidano la squadra. Infine, i liberi Bonami e Coser . Sestetto: Nevot-Nelli, Trillini-Rossi (C), Cattaneo-Araujo (S), Bonami (L).