Consar spettacolare: per una notte è capolista solitaria

consar ravenna 3

tinet prata 1

CONSAR RAVENNA: Feri 12, Canella 8, Russo 2, Tallone 22, Copelli 5, Guzzo 23, Selleri, Ekstrand, Goi (L) NE: Grottoli, Bertoncello, Pascucci (L) . All: Valentini.

PRATA : Terpin 14, Agrusti 6, Gamba 29, Ernastowicz 11, Katalan 5, Alberini 2, Scopelliti, Meneghel, Benedicenti (L) . NE: Aiello, Bomben, Truocchio (L) All: Di Pietro.

PARZIALI: 33-31, 25-20, 25-27, 25-21

NOTE: Durata set: 40’, 27’, 36’, 34’ (tot. 2h 17’). Consar: Battute vincenti 8, battute sbagliate 20, muri 8, errori 12, attacco 41% ricezione 55% Tinet: Battute vincenti 4, battute sbagliate 18, muri 11, errori 18, attacco 40%, ricezione 46%. Spettatori 929 per un incasso di 4.764 euro.

Davanti a un bel pubblico la Consar si aggiudica 3-1 lo scontro al vertice contro la Tinet Prata e per una notte è capolista solitaria. In casa Consar c’è l’importante assenza di Zlatanov, colpito da una pallonata nell’occhio in allenamento e sostituito bene da Feri, mentre Guzzo è reduce da influenza.

Parte forte la Tinet nel primo set e grazie a Gamba ed Ernastowicz si porta a condurre 1-4 E’ grazie al muro che Ravenna trova il primo vantaggio 12-11. Un block di Alberini fa ritrovare il pareggio 14-14 a Prata, che allunga grazie a Gamba e Terpin 16-18. Un errore di Guzzo spinge i friulani avanti 17-20. Guzzo, Canella al servizio e Tallone a muro spingono la Consar 22-20, ma Gamba non ci sta e trascina nuovamente Prata avanti 22-23. Nel concitato finale la spunta la Consar che, dopo aver annullato sei set-ball si aggiudica il set 33-31 col muro di Guzzo.

Due servizi vincenti di Gamba spezzano l’equilibrio del secondo set portando Prata a condurre 5-6. E’ ancora il servizio, questa volta di Guzzo e Feri, a permettere il sorpasso di Ravenna 10-8 che allunga ulteriormente grazie a Russo fino al 14-10. Con il muro di Gamba Prata impatta a quota 20, ma Guzzo ed un esplosivo Tallone consentono l’allungo ravennate 24-20 che chiude con Guzzo 25-20.

Nel terzo parziale è ancora la Consar a mettere pressione agli avversari, portandosi subito avanti con Guzzo e Tallone 8-4, mentre Prata fatica a mantenere il ritmo dei romagnoli. Sono i muri di Agruti ed Ernastowicz a consentire a Prata di agganciare la Consar a quota 12, ma l’ace di Guzzo propizia un nuovo allungo ravennate 16-13. Prata impatta a quota 18 con Ernastowicz e un errore di Copelli e si porta 18-19 sull’attacco out di Guzzo. Nel finale la decidono Terpin, Ernastowicz e Gamba.

Un grande Goi in difesa propizia l’allungo della Consar nel quarto set fino al 6-3. Grazie a Tallone e Guzzo, Ravenna tiene il vantaggio nelle fasi centrali. Il muro di Feri porta la Consar 20-17 ma gli errori di Guzzo e Tallone consentono a Prata di impattare a quota 20. Due ace di Guzzo fanno volare Ravenna che vince 25-21 sull’errore al servizio di Gamba nel tripudio del De Andrè.