Consar, si fa sul serio contro il Fano degli ex

Scatta dal PalaDeAndrè la stagione della Consar Ravenna che oggi pomeriggio affronta tra le mura amiche il neopromosso Fano per la prima giornata di serie A2 in cui i ravennati con una formazione quasi totalmente rinnovata, cercheranno di ritagliarsi un ruolo da outsider. La squadra ravennate punta a confermarsi tra le migliori, con un occhio di riguardo per i giovani talenti del suo roster. Il nuovo coach, Antonio Valentini, torna a guidare Ravenna dopo tre anni,

E’ subito un test probante quello contro i marchigiani che possono contare su alcuni giovani di qualità e due giocatori di grande esperienza, entrambi ex di turno, Manuel Coscione, pochi mesi in maglia giallorossa nel 2022/23, e Stefano Mengozzi, che a Ravenna è nato e cresciuto e con la maglia giallorossa ha disputato undici stagioni complessive.

«Arriviamo a questa partita dopo aver messo nel motore un’altra settimana di lavoro piuttosto buona - dice Valentini, soddisfatto ma altrettanto realista sul fatto che ci siano ancora delle aree su cui intervenire -. Abbiamo ancora alcune cose da dover sistemare, ma è indubbio che il nostro livello di gioco può solo migliorare».

L’attenzione si sposta poi sugli avversari, la Smartsystem Essence Hotels Fano, una neopromossa in A2 dopo ventitrè anni di assenza. ma non per questo da sottovalutare. «Fano è una squadra formata da molti giocatori che hanno tanta esperienza e che sanno giocare a pallavolo, una diagonale che gioca una bella palla veloce, un avversario quindi che ci impegnerà molto - prosegue il tecnico -. Dovremo essere bravi a gestire le situazioni nelle quali non si può fare il punto diretto e a limitare gli errori. In settimana ho voluto ricordare ai giocatori cosa significa questo impianto, la storia di questo palazzetto, come e da chi è stato costruito, chi ci ha giocato. Ho anche ricordato ai ragazzi che uno dei nostri obiettivi deve essere quello di portare sempre più gente al palazzo, perché giocare qui con tanto pubblico non è facile per nessun avversario»

Ravenna dovrebbe scendere in campo con il sestetto titolare che prevede Russo nel ruolo di alzatore, Guzzo opposto, i due centrali Copelli e Canella, gli schiacciatori Ekstrand e Tallone, il libero Goi.

Fano, guidato da Vincenzo Mastrangelo in panchina, si presenterà in campo con Manuel Coscione nel ruolo di alzatore, l’opposto è il tedesco Marks, i centrali sono l’ex più atteso Mengozzi e Acuti, in banda giocheranno lo sloveno Klobucar e Merlo, il libero è Raffa.

Gli arbitri saranno Sergio Jacobacci di Pellestrina e Andrea Clemente di Parma, la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Volleyballworld Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA