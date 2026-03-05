Consar, serataccia a Brescia: perde partita e posto sul podio (3-1)

BRESCIA-CONSAR RAVENNA 3-1
BRESCIA: Cavuto 17, Tondo 6, Cominetti 14, Mancini 10, Berger 3, Lucconi 14, Rossini (libero), Solazzi, Cargioli 1, Franzoni, Ghirardi. N.e. Bettinzoli, Zambonardi, Cech. All.: Zambonardi.
CONSAR RAVENNA: Dimitrov 14, Canella 4, Bartolucci 8, Russo 2, Zlatanov 16, Valchinov 13, Goi (libero), Gottardo 3. N.e. Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello, Asoli. All.: Valentini.
ARBITRI: Venturi e Marigliano.
PARZIALI: 25-23, 25-21, 17-25, 25-20
NOTE: Durata set: 30’, 31’, 27’, 26’. Totale 1h 54’. Battute vincenti: Brescia 11, Ravenna 4. Battute sbagliate: Brescia 18, Ravenna 18. Muri: Brescia 6, Ravenna 12. Errori: Brescia 11, Ravenna 9.
La Consar perde la quarta partita consecutiva in trasferta cedendo 3-1 sul campo del Brescia che opera il sorpasso nei confronti dei romagnoli attestandosi al terzo posto con una lunghezza in più della squadra di Valentini, che per lunghi tratti ha giocato alla pari con i rivali ma è mancata nei momenti decisivi del match, subendo parziali pesanti nei tre set persi.