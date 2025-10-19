Consar, rimonta vincente contro Porto Viro (3-2)

Consar Ravenna-Porto Viro 3-2

CONSAR RAVENNA: Bartolucci 15, Russo 13, Valchinov 5, Canella 9, Dimitrov 13, Zlatanov 18, Gottardo 5, Ciccolella, Bertoncello, Goi (L), Asoli (L). N.e.: Iurlaro, Giacomini, Gabellini. All: Valentini.

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Pinali 18, Magliano 12, Erati 6, Zonta, Ferreira 8, Sperandio 9, Brondolo, Mazzon, Eccher 1, Chiloiro 1, Morgese (L), Lamprecht (L) NE: Milan. All Moretti

PARZIALI: 23-25, 24-26, 25-11, 25-17, 15-6

Arbitri: Claudia Angelucci di Avezano e Beatrice Cruccolini di Perugia

Spettatori: 1.068 incasso 7.371

MVP: Russo

NOTE: Durata set: 27’, 31’, 23’, 30, 15’’ (tot. 2h 06’). Consar: Battute vincenti 9, battute sbagliate 17, muri 11, errori 13, attacco 45% ricezione 60% Alva Inox 2 Emme Service: Battute vincenti 3, battute sbagliate 14, muri 10, errori 17, attacco 31%, ricezione 45%.

La Consar parte “fredda”, poi un grande Russo la trascina fino al tie-break vincente.