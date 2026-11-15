Consar, reazione di carattere contro Brescia (3-0)

CONSAR RAVENNA – CONSOLI SFERC BRESCIA 3 - 0
CONSAR RAVENNA: Pierotti 4, Erati 3, Russo 5, Cominetti 12, Berger 7, Dimitrov 17, Goi (L). NE: Iurlaro, Capiozzo, Ciampi, Fabbri, Asoli (L). All: Valentini.
CONSOLI SFERC BRESCIA : Iribarne 2, Ciccolella 2, Salsi, Firkal 7, Sanfilippo 6, Lucconi 15, Solazzi 5, Bettinzoni, Vagnini, Bonisoli (L) NE: Zambonardi, Ghirardi, Compagnoni, Franzoni (L). All: Zambonrdi
PARZIALI: 25-20, 25-14, 25-19
ARBITRI: Antonio Gaetano di Curinga (CZ) e Gianmarco Lentini di Catania
NOTE: Durata set: 26’, 22’, 27’(tot. 1h 15’). Consar: Battute vincenti 7, battute sbagliate 10, muri 6, errori 6, attacco 56% ricezione 51% Consoli Sferc: Battute vincenti 0, battute sbagliate 13, muri 4, errori 14, attacco 39%, ricezione 55%.
La Consar Ravenna stravince in poco più di un ora di gioco il derby tra deluse di questa prima fase di campionato, superando con un limpido 3-0 la Consoli Sferc Brescia, scrollandosi di dosso la penultima posizione, riavvicinandosi alla zona play-off e soprattutto ritrovando la lucidità ed il bel gioco.